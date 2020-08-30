Протесты в Беларуси: ОМОН пытался помешать маршу женщин в Минске

Оппозиционный женский марш прошел в субботу в Минске. По данным СМИ, в нем участвовали от 10 до 15 тысяч женщин.

Одна из основных идей акции, анонсированной как "гранд-парад женских миротворческих сил", состояла в том, чтобы попытаться воззвать к совести мужчин-силовиков. "Цель — напомнить мужчинам в силовых структурах о том, что кровь невинных с погон не отмоет ни одна домохозяйка", — говорилось в призыве прийти на марш.

Женщины, одетые преимущественно в красное и белое (цвета государственного флага страны в 1991-1994 годах) загодя собрались на площади Победы и в 16:00 начали движение по центру Минска. Они несли плакаты "Многодетные войска", "Женская сборная Беларуси по вольной борьбе с режимом" и "Место женщины у могильной плиты диктатуры" и скандировали "Жыве Беларусь".

Власти подогнали в центр города несколько десятков автозаков и, через громкоговорители призывали участниц "прекратить несогласованную акцию".



Вид на женский протестный марш в Минске с высоты птичьего полета. pic.twitter.com/Lz6rhYMdUL — bbcrussian (@bbcrussian) August 29, 2020



Женщины хотели пройти по проспекту Независимости к резиденции президента на Октябрьской площади, но путь им преградили ОМОН и цепочка микроавтобусов. Колонна повернула к площади Якуба Коласа и далее в сторону района Уручье.

В одном месте — на пересечении улиц Сурганова и Богдановича, — по сообщениям нескольких СМИ, женщины смогли оттеснить оцепление ОМОНа.



На пересечении улиц Богдановича и Сурганова ОМОН попытался блокировать движение колонны протестующих.



Выглядит так, будто у них не получилось. pic.twitter.com/7LJiBr9iMo — TUT.BY (@tutby) August 29, 2020



Водители проезжающих машин сигналили в знак поддержки, сообщал с места событий корреспондент агентства ТАСС.

По ходу следования колонны власти закрывали на вход и выход шесть станций метро.

Среди участниц была замечена член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова.

Через некоторое время сотрудники силовых структур начали проводить "точечные" задержания участников протеста, сообщает Интерфакс со ссылкой на очевидцев.

По ходу движения на улице Хоружей задержали молодого человека, который отстал от основной колонны, пишет новостное агентство и отмечает, что в белорусских телеграм-каналах сообщают о задержании двух человек.

"Радыё Свабода" (СМИ на белорусском языке; входит в состав американской структуры RFE/RL наряду с "Радио Свобода") сообщило о задержании на акции ее журналистов Алеся Пилецкого и Андрея Рябчика, а Deutche Welle — Павлюка Быковского. Спустя несколько часов их освободили.

В субботу стало известно, что белорусский МИД лишил аккредитации большую группу журналистов, работающих на иностранные СМИ, в том числе Би-би-си.

На воскресенье в центре Минска запланирован оппозиционный "Марш мира и независимости", в котором примут участие граждане без различия пола.

Акции протеста в Гомеле и других городах



В Гомеле в субботу также прошла акция протеста, на которую вышли сотни жительниц города.

Как пишет gomel.today, к демонстрантам неоднократно подходили милиционеры и предупреждали, что мероприятие не санкционировано, а его участницам грозит административная ответственность, но женщины все равно взялись за руки, составив цепь солидарности. Как пишет издание, гомельчанки при этом пели песню "Купалинка".

Затем колонна двинулась к проспекту Ленина. При этом, как сообщается, сотрудники милиции из машины снимали на камеру участников акции.

Протестующие затем постояли в цепи напротив на проспекту Ленина 10, после чего двинулись к зданию цирка, где как пишет gomel.today, были задержаны как минимум три человека.

Также известно об аналогичном женском марше в Новополоцке.

Массовые протесты в Беларуси не прекращаются с 9 августа, когда на президентских выборах, по официальным данным, с подавляющим перевесом победил Александр Лукашенко, правящий страной уже 26 лет.

Оппозиция считает, что итоги голосования подтасованы, и требует повторных выборов.