Полгода пандемии Covid-19. Коллективный иммунитет недостижим? А вакцина?

Когда 11 марта ВОЗ признала, что попытки остановить распространение нового коронавируса не увенчались успехом и эпидемия приобрела глобальный характер, число подтвержденных диагнозов едва перевалило за 125 тысяч. Однако расчеты показывали: это только самое начало, настоящий кризис впереди.

На вопросы о том, как обуздать пандемию, ученые разводили руками. О загадочном вирусе не было известно практически ничего: ни откуда он взялся, ни как именно распространяется, ни даже по каким симптомам его можно уверенно определить.

Очевидных вариантов было два, и оба в равной степени представляли собой шаг в неизвестность.

Первый — максимально ограничить любые контакты с окружающим миром и ждать, пока будет создана вакцина. Впрочем, никто не мог сказать, как долго придется ждать — или хотя бы гарантировать, что эффективную вакцину удастся создать в принципе.

Второй — смириться с тем, что рано или поздно вирус доберется до всех и каждого, и постараться не слишком вмешиваться в этот процесс, сделав ставку на коллективный иммунитет. Такая стратегия в условиях катастрофической нехватки информации о вирусе казалась куда более рискованной — притом что ее итоги были столь же непредсказуемы.

Большинство европейских стран предпочли не рисковать: они закрыли границы и ввели строжайший карантин. Другие — такие как Швеция или Беларусь — решили, что можно обойтись без добровольно-принудительной изоляции, и выбрали второй вариант.

Развитие эпидемии пошло по двум параллельным сценариям.

Спустя полгода статистика заражений ежедневно прирастает на 300-350 тыс. человек, а число унесенных коронавирусом жизней стремительно приближается к миллиону. Однако у ученых по-прежнему нет уверенного ответа на вопрос, какой из двух вариантов был правильным и в итоге окажется более эффективным.

Еще три месяца назад казалось, что ошибку совершила Швеция: по сравнению с другими странами показатель смертности на душу населения там просто зашкаливал. Но к середине сентября ситуация принципиально изменилась: теперь шведская статистика выглядит заметно лучше, чем в тех же Британии, Италии, Испании или США.

Фото: BBC

И все же за прошедшие полгода мы узнали о вирусе значительно больше. В частности, в мире зафиксировано уже несколько случаев повторного заражения Covid-19, в связи с чем появились сомнения, что эта болезнь вообще оставляет после себя надежную иммунную защиту.

Значит ли это, что продолжать разработку вакцины бессмысленно? И возможен ли коллективный иммунитет к новому коронавирусу в принципе?

"Это смертный приговор!"

Для начала давайте вспомним, что такое вообще коллективный иммунитет и как он работает.

Коллективным иммунитетом называется ситуация, когда та или иная инфекция не может свободно распространяться внутри определенной группы, поскольку значительная ее часть не восприимчива к болезни за счет сделанной прививки или ранее перенесенного заболевания.

Если вы не можете заразиться сами, вы не можете и распространять инфекцию дальше. А следовательно, ваш иммунитет косвенно защищает от вируса окружающих, которых в противном случае вы могли бы заразить. Вот как это выглядит наглядно:

Фото: BBC

Казалось бы, несложно подсчитать так называемое пороговое значение коллективного иммунитета: сколько человек должны переболеть (или сделать прививку), чтобы их защита распространялась на окружающих?

Для большинства заболеваний эта цифра действительно известна — и чаще всего достаточно высока. Например, для эффективной защиты от кори прививку от этой невероятно заразной болезни должны иметь 90-95% населения. А вот, скажем, полиомиелит менее заразен — и для него этот показатель составляет уже 80-85%.

Неудивительно, что в марте — когда стало понятно, что рано или поздно вирус доберется до каждого, — подавляющее большинство экспертов выступало категорически против того, чтобы делать основную ставку в борьбе с пандемией на коллективный иммунитет.

"Если вирус заразит каждого — даже если большинство из нас перенесет Covid-19 бессимптомно, — в результате погибнет очень много людей, — объяснял главный эпидемиолог США Энтони Фаучи. — Вирус опасен не только для пожилых, он несет риски для людей любого возраста, у которых есть сопутствующие заболевания… Учитывая, сколько в Америке людей с диабетом, ожирением, гипертонией — если заразятся все до единого, число погибших будет запредельным. Это абсолютно неприемлемый вариант".

"Есть мнение, что стратегия коллективного иммунитета — это один из возможных путей… Это смертный приговор! — вторил ему премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. — Мы никогда даже не рассматривали такой вариант".

Дьявол в деталях

Однако вряд ли кто-то будет спорить, что принимать решение о методах борьбы с Covid-19 на основе расчетов, сделанных для кори или полиомиелита, по меньшей мере странно. Каково же пороговое значение коллективного иммунитета для коронавируса?

Подсчитать его далеко не так просто, как кажется на первый взгляд — дьявол, как всегда, кроется в деталях. Необходимо учесть десятки факторов: как именно передается вирус, насколько он заразен для окружающих, влияют ли на передачу наличие или отсутствие симптомов заболевания, уровень социальной активности инфицированного и так далее.

В случае с новым коронавирусом многие из этих показателей сильно различаются в разных возрастных группах (а некоторые, напомню, по-прежнему неизвестны), что еще больше затрудняет подсчеты.

Однако это не значит, что рассчитать его совершенно невозможно. И таким подсчетам посвящены как минимум несколько научных исследований.

Коллективный иммунитет — уже реальность?

Полгода назад, когда страны думали, вводить или не вводить карантин, окончательное решение властей было во многом продиктовано именно тем, что пороговое значение коллективного иммунитета ученые оценивали на уровне 60%.

Учитывая стремительный рост числа зараженных, катастрофический недостаток информации о вирусе и относительно высокую смертность, ставка на коллективный иммунитет грозила обернуться сотнями тысяч, если не миллионами погибших.

Однако уже в конце июня появилось исследование, где утверждалось, что пороговое значение коллективного иммунитета от Covid-19 составляет лишь около 40%. Авторы работы аргументировали это тем, что переносят инфекцию в основном молодежь и люди среднего возраста, а их иммунитет обычно крепче, чем у стариков и младенцев.

В той же статье высказываются сомнения по поводу эффективности строгих ограничительных мер, резкая отмена которых может спровоцировать новый разгул инфекции: "Если внефармацевтическое вмешательство в ситуацию очень велико, коллективный иммунитет не достигается. В таком случае быстрое ослабление ограничительных мер приводит к резкому всплеску заболеваемости".

Foto: Andres Putting

К середине сентября это исследование, написанное под руководством профессора Стокгольмского университета Тома Бриттона, прошло независимую рецензию научным сообществом и было опубликовано в журнале Science.

Однако среди еще не опубликованных работ на тему коллективного иммунитета есть и куда более низкие оценки.

Например, авторы одного из исследований, проведенных в Оксфордском университете, утверждают: чтобы не допустить второй волны Covid-19 в Великобритании, иммунитетом к вирусу должны обладать лишь около 20% населения.

А команда ученых под руководством профессора Габриэлы Гомес из Университета Стратклайда в Глазго и вовсе оценивает пороговое значение коллективного иммунитета на уровне 10-20%.

Большинство экспертов сомневаются в том, что пороговое значение может быть настолько низким, однако совершенно очевидно, что распространение вируса крайне неоднородно.

В крупных городах, наиболее сильно пострадавших от эпидемии коронавируса, таких как Нью-Йорк, Лондон или Нью-Дели, доля переболевших относительно высока. По мнению некоторых ученых, этого может быть вполне достаточно, чтобы там уже сформировался коллективный иммунитет.

"Это не решение проблемы!"

Впрочем, несмотря на все приведенные выше исследования, в ВОЗ по-прежнему убеждены, что делать основную ставку на коллективный иммунитет ни в коем случае нельзя.

"В масштабах планеты мы даже близко не подошли к уровню иммунитета, достаточному для того, чтобы остановить распространение заболевания, — заявил 21 августа ирландский эпидемиолог Майкл Райан, возглавляющий программу ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. — Это не решение проблемы, и даже искать решение в этом направлении не стоит".

Словно в подтверждение его слов буквально через пару дней после этого заявления медики сообщили о первых подтвержденных случаях повторного заражения Covid-19.

"Ни одна страна не справится с эпидемией, пока у нас не будет вакцины, — уверен генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус. — Хотя у нас нет гарантии, что вакцину удастся разработать. И даже если она появится, она не сможет положить конец пандемии сама по себе".

В то же время профессор Медицинской школы Йельского университета Сидни Шпизель настроен довольно оптимистично. По его словам, случаев повторных заражений настолько мало именно потому, что подавляющее большинство пациентов после выздоровления получают к коронавирусу устойчивый иммунитет. И рано или поздно — с вакциной или без — он перерастет в коллективный.

"При достаточно широком распространении — скажем, 60-80% — такой иммунитет просто должен стать коллективным и остановить порочный круг распространения вируса, — уверен профессор Шпизель. — Однако устойчивый коллективный иммунитет будет достигнут не раньше, чем в нашем распоряжении окажется эффективная вакцина и большинство людей будут привиты от вируса".

Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas Foto: Andres Putting

Профессор-эпидемиолог Медицинской школы Стэнфорда Джон Иоаннидис напоминает, что сам по себе коронавирус не так страшен. Он представляет проблему только для тех, у кого развивается тяжелая форма болезни — а таких, кажется, всё же абсолютное меньшинство.

"Судя по тому, что мы видим на сегодняшний день, нет никаких причин для паники, — уверен он. — Однако нужно собрать больше данных, прежде чем у нас появится хоть какая-то определенность по поводу того, насколько повторные заражения влияют на перспективы коллективного иммунитета и эффективность вакцины".

Ученые в один голос не устают повторять: нам по-прежнему известно о новой болезни слишком мало. Например, совершенно непонятно, почему у одних пациентов после выздоровления в крови остается очень много антител к вирусу, а у других их практически нет.

Если верить расчетам профессора Бриттона, коллективного иммунитета в Англии можно было бы достичь, если бы вирусом переболели 24 млн человек. А чтобы добиться того же эффекта при помощи вакцинации, прививку пришлось бы поставить 33,6 млн англичан.

Впрочем, напоминает профессор Иоаннидис, никаких гарантий, что вакцина будет разработана в принципе, так и нет. А даже если это произойдет, неизвестно, окажется ли она более или менее эффективной, чем естественный иммунитет от перенесенного заболевания.

"Вакцина действительно может вызывать другой иммунный ответ — отличный от того, что вырабатывается при естественном заражении, — соглашается с ним ведущий эксперт Центра системной биологии Гарвардского университета Самар Мета. — Так что прививка вполне может обеспечивать более эффективную и длительную защиту от вируса, чем само перенесенное заболевание".

А значит, заключает доктор Мета, коллективный иммунитет может быть куда ближе, чем может показаться на первый взгляд.