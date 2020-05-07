Похороны жертв коронавируса. Закрытые гробы, минимум родственников, переполненные кладбища

bbcrussian.com EST

Фото: скриншот из видео

Закрытые гробы, минимум родственников, переполненные кладбища. В мире становится все больше жертв коронавируса и хоронить их приходится по новым правилам.