Коронавирус: Борис Джонсон объявил об ограничениях в Британии

Премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о серьезных ограничениях, которые вводятся в Британии в связи с эпидемией коронавируса.
По словам Джонсона, отныне британцы обязаны находиться дома, выходя на улицу только в крайних и четко оговоренных случаях.
"Жизненно необходимо замедлить распространение вируса. Потому что таким образом мы уменьшим число людей, нуждающихся в больничном уходе в каждый конкретный момент, дадим системе здравоохранения возможность справиться и спасти больше жизней", - сказал премьер-министр.
Начиная с вечера понедельника, выходить из дому будет разрешено только для покупок за продуктами и товарами первой необходимости, физических упражнений (не чаще раза в день и в одиночестве или вместе с членами семьи), по медицинской необходимости или для поездок на работу, которая признана жизненно необходимой.
Магазины, за вычетом тех, где продаются продукты и товары первой необходимости, будут закрыты.
Запрещаются также любые общественные собрания в количестве больше двух человек, если это не члены одной семьи.
Полиции даны указания штрафовать тех, кто не будет соблюдать эти правила, а также требовать от людей разойтись.
"Очень простое распоряжение: начиная с этого вечера, вы обязаны оставаться дома, - сказал Джонсон. - Потому что это критически важно: мы должны остановить распространение болезни между домохозяйствами. Поэтому будет разрешено выходить из дома только с очень определенными целями: покупка самого необходимого, одно физическое упражнение в день, например, пробежка, прогулка или велосипед, в одиночку или с членами семьи; за медицинской помощью или ради помощи тому, кто в ней нуждается, а также поездки на работу и обратно - но только в случае, если это абсолютно необходимо, и работать невозможно из дома. Всё."
Телеобращение Бориса Джонсона транслировалось из его кабинета на Даунинг-стрит, 10.
"Ни один премьер-министр не хотел бы оказаться на этом месте и вводить такие меры. Я понимаю, какой ущерб это все нанесет жизням, бизнесу и работе людей", - сказал Джонсон.
По словам Джонсона, отныне будут закрыты спортивные и детские площадки, а также религиозные учреждения. Отменяются и все церемонии, включая свадьбы, крещения, но исключая похороны.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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