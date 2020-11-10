Конец войны в Карабахе. Пашинян договорился о мире с Алиевым и Путиным, в регион введут российских миротворцев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и российским лидером Владимиром Путиным. Согласно тексту сообщения, опубликованному агентством ArmInfo, в регион вводятся российские миротворцы, а Армения обязуется вернуть Азербайджану до 20 ноября "Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики".

О введении в Нагорный Карабах российских миротворцев также сообщил президент России Владимир Путин.

"Сегодня, 9 ноября, президентом Азербайджанской Республики Алиевым, премьер-министром Республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с нуля часов нуля минут по московскому времени 10 ноября 2020 года", — цитирует российского лидера агентство РИА Новости.

Миротворцы вооруженных сил России уже отправляются в Карабах. Как передает Интерфакс, министерство обороны России опубликовало кадры, на которых колонны военной техники едут на аэродром Ульяновска, откуда идет переброска. Основу контингента составят подразделения 15-ой отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа, сообщает агентство. К утру вторника в район конфликта вылетело уже шесть самолетов с российскими военными.

"Текст заявления очень болезнен лично для меня и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией", — сказано в сообщенииПашиняна в его "Фейсбуке", текст которого цитирует агентство Интерфакс.

С обращением к народу также выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он заявил, что соглашение отвечает интересам народов как Азербайджана, так и Армении и сообщил, что в составе миротворческих сил будут и турецкие военные. Алиев перечислил условия соглашения и объявил это победой в карабахской войне.

По его словам, "активная военная фаза закончилась, начинается политическая фаза". "Мы доказали, что есть военное решение (конфликта)", — добавил президент Азербайджана. По словам Алиева, "в миротворческом центре в Карабахе будут представлены и российские, и турецкие военнослужащие".

На сайте информационного агентства ArmInfo опубликован документ, который назван текстом соглашения. В нем сказано, что российский миротворческий контингент разворачивается "вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора", в его составе будет "1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники".

О чем договорились стороны



Кроме того, в опубликованном документе сказано, что:



Российские миротворцы останутся в районе противостояния пять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды, если одна из сторон не пожелает отказаться от этого за полгода до продления.

Армения обязана вернуть до 15 ноября Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года — Лачинский район. Армения оставит за собой "Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу" (армяне называют его Шуши).

В Нагорный Карабах и прилегающие районы возвращаются беженцы, это происходит под контролем ООН.

Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой для организации беспрепятственного движения граждан и транспорта. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России.



"Это не победа, но нет поражения, пока ты сам себя не признал побежденным, — цитирует Интерфакс сообщение Пашиняна в "Фейсбуке". — Мы никогда себя не признаем побежденными, и это должно стать началом эры нашего национального сплочения, возрождения. Мы должны проанализировать годы нашей независимости, чтобы спланировать наше будущее и не повторять ошибок прошлого".



Демонстранты ворвались в здания правительства и парламента Армении



Вскоре после того, как стало известно о подписании мирного соглашения о Нагорном Карабахе, в центре Еревана началась массовая акция протеста, участники которой недовольны условиями договора. На площади перед зданием правительства собралось несколько тысяч человек, которые прорвали оцепление и ворвались в комплекс.

Несколько десятков человек громили в здании двери, окна, сорвали табличку с личного кабинета Пашиняна. "Агрессивно настроенные люди выламывают двери в кабинеты", — передает корреспондент ТАСС.

По сообщению корреспондентов Русской службы Би-би-си на месте событий, небольшая группа решительно настроенных людей пытается штурмовать государственные здания. "Одна из них сейчас ворвалась в здание. Люди заходят. Пока все настроены в целом мирно, но очень злы. На площади Республики сейчас собрались сотни людей. Пока большая часть из них ведет себя мирно. Иногда толпа что-то скандирует, иногда просто стоит, проезжающие мимо машины сигналят. Большая часть собравшихся просто наблюдает за происходящим", — сообщали наши корреспонденты.

По словам нашего репортера на месте событий, собравшиеся требуют смены правительства. "Эти люди считают эти условия и это согласие Никола Пашиняна предательством — или даже капитуляцией Армении. Они уверены, что нужно сражаться до конца, — и уверены в победе. Эту уверенность могли подпитывать заявления официальных представителей министерства обороны о том, что дела на фронте не так уж плохи", — передает наш корреспондент.

Полиция действиям демонстрантов не препятствует. По данным корреспондентов Интерфакса, часть демонстрантов в Ереване отправилась к правительственным дачам, где живет Пашинян. "Охраняющие территорию правоохранители сообщили, что премьер-министра нет дома, между полицией и демонстрантами время от времени происходят стычки", — сообщало агентство.

Кроме того, демонстранты ворвались и в здание армянского парламента и заняли зал заседаний. "Мы требуем Никола Пашиняна. Кто дал ему право подписывать такое?", — цитирует ТАСС слова участников акции.

Группа демонстрантов также достала из служебной машины и избила спикера парламента Армении Арарата Мирзояна. Сейчас он госпитализирован с травмами, его жизни ничего не угрожает.

Потеря Шуши и сбитый вертолет



Ситуация в Нагорном Карабахе начала быстро меняться после того, как Азербайджан сумел взять под контроль стратегически важный город Шуша, который находится над столицей непризнанной НКР Степанакертом. О его взятии Алиев сообщило в воскресенье. Армения вначале отрицала, что контроль над городом потерян, однако затем признала это.

Одновременно с этим азербайджанские военные в понедельник сбили над территорей Армении российский вертолет Ми-24, погибли двое членов экипажа, один лоставлен в больницу с травмами средней тяжести. По сообщению российского оборонного ведомства, вертолет сбили с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса вне зоны военных действий.

Азербайджан принес России извинения и предложил заплатить компенсацию. Азербайджанское министерство иностранных дел заявило, что инцидент "носит характер случайности и не был направлен против российской стороны".

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