Исследование: у фейков о Медведеве, Навальном и мусульманах один источник

Американская компания Graphika больше года изучала кампанию по дезинформации в соцсетях, мишенями которой становились страны Запада, Украина, российская оппозиция, мигранты и Дмитрий Медведев. Эксперты не смогли выяснить, кто может стоять за этой кампанией.

В мае 2019 года Graphika получила от компании Facebook подсказку в виде списка аккаунтов, распространявших фейки, и смогла примерно оценить масштаб: 2,5 тысячи единиц контента, присутствие везде — от популярных соцсетей до интернет-форумов в Пакистане и Австралии.

Очагами заражения стали более чем 300 сайтов, включая соцсети "Фейсбук", "Твиттер" и Reddit, видеохостинг YouTube, сайт для вопросов и ответов Quora, многочисленные региональные и нишевые форумы.

Эксперты Graphika отмечают, что 1,4 тысячи фальшивых историй были опубликованы с помощью одноразовых аккаунтов. Не исключено, что таким образом распространители фейков пытались избежать блокировок.

Редкие фейки имели ощутимый эффект, пишут эксперты Graphika. Из авторы использовали для публикации свежие аккаунты с аудиторией, близкой к нулю, а потом забрасывали их. "Трудно представить себе менее "вирусную" стратегию", — считают авторы исследования.

Суть этой кампании — в публикации фальшивых документов. "Утечки" в виде писем и секретных донесений, фантастические "инсайды", скриншоты никогда не существовавших постов как правило рассчитаны на "взрывной политический эффект".

Авторы фейков то "разоблачали" то критиков Кремля, то планы США по организации очередной цветной революции, отмечают в Graphika.

В своем докладе, опубликованном 16 июня, исследователи называют эту кампанию "Вторичная инфекция" (в английском оригинале — Secondary Infektion). Это отсылка к серии публикаций в газетах СССР и дружественных стран о том, что вирус ВИЧ/СПИД якобы разработан в секретной лаборатории министерства обороны США.

По одной из версий, термином Infektion эту дезинформационную кампанию называли спецслужбы ГДР. В 1992 году директор Службы внешней разведки Евгений Примаков признал, что за публикациями на эту тему стоял КГБ.

"Вторичная инфекция" продвигает похожие по фантастичности сюжеты. Вот некоторые примеры:

В фальшивом документе за подписью бывшего председателя Европарламента Жозепа Борреля говорилось, что радикальные противники брексита планируют организовать покушение на кандидата в премьер-министры Великобритании Бориса Джонсона. Документ опубликован на британском политическом форуме в 2018 году — в соответствующей ветке до сих пор ни одного ответа.

Новость о том, что США якобы планируют номинировать на Нобелевскую премию президента Украины Петра Порошенко, появилась на площадке для самостоятельной публикации Hommnet в 2015 году, в разгар антитеррористической операции на востоке этой страны. Через две недели после публикации в офис к секретарю Норвежского нобелевского института Улаву Ньелстаду пришли двое представителей посольства России. По словам Ньелстада, это была "абсурдная" встреча, после которой он обратился в полицию, рассказывала телерадиокомпания NRK.

В 2019 году история повторилась — эстонский сайт опубликовал письмо за подписью Дональда Туска, на тот момент — председателя Евросовета, в котором тот "номинировал" на Нобелевскую премию немецкого канцлера Ангелу Меркель. Ранее анонимы распространяли на Reddit слухи о том, что Меркель страдает "женским алкоголизмом".

Среди российских политиков мишенями "Вторичной инфекции" становились оппозиционер Алексей Навальный и премьер-министр в 2012-2020 годы Дмитрий Медведев. Навального атаковали чаще, утверждают в Graphika: фальшивые письма и донесения описывали его как "марионетку Запада" и "радикального националиста".

Кампания по дискредитации Медведева была непродолжительной: в августе 2019 года на украинских сайтах появилась публикация "Производственная травма Лжедмитрия". В ней приводилась неподтвержденная информация, что спортивная травма премьера, официально подтвержденная в Кремле, — это якобы "двухнедельный запой". Английские версии этих публикаций затем распространяли английские аккаунты, связанные со "Вторичной инфекцией".

Также мишенью "Вторичной инфекции" становились мигранты из мусульманских стран. Так, в 2016 году на платформе Medium появилось статья, из которой следовало, что имамы якобы призвали нападать на европейских женщин в День святого Валентина.



"Загадка — что думали операторы ["Вторичной инфекции"] о своих действиях и почему они продолжали действовать все эти шесть лет, видя, как их истории умирают незамеченными", — говорится в докладе.

Из 2,5 тысяч единиц контента вирусными стали лишь несколько. Больше всего аудитория подхватила утечку документов о переговорах Британии и США о будущем британской системы здравоохранения.

"Инфекция" распространяется на семи европейских языках, включая украинский и шведский. Многие документы, авторство которых приписывается известным западным чиновникам и политикам, содержат ошибки, несвойственные носителям языков, на которых они написаны.

Один из примеров: публикация на англоязычном сайте Indymedia о том, что объединение украинских националистов "Правый сектор" якобы тренируют боевиков "Исламского государства" (обе организации запрещены в России), где вместо аббревиатуры ISIS используется другая — I.G. Так в результате некорректного перевода "Исламское государство" (state) превратилось в "Исламское правительство" (government), что не имеет никакого смысла.



Ранее основным организатором кампаний по дезинформации в соцсетях американские и европейские власти называли петербургскую "фабрику троллей" (бывшее "Агентство интернет-исследований"). Эксперты Graphika проверяли многочисленные известные им аккаунты "фабрики", но не смогли установить причастность этой организации к "Вторичной инфекции".

Один из авторов доклада, глава отдела расследований Graphika Бен Ниммо, ответил на вопросы Би-би-си:

Би-би-си: Можете ли вы привести пример, когда "Вторичная инфекция" действительно была эффективной?

Бен Ниммо: Единственный случай, когда "Вторичной инфекции" удалось привлечь к себе всеобщее внимание, — это подлинные утечки о британской системе здравоохранения во время избирательной кампании в этой стране в 2019 году. Это важное напоминание о том, что большинство людей, вероятно, трудно одурачить откровенными подделками. Но информационные операции с подлинными документами могут быть по-настоящему эффективными.

Сторонники теорий заговора на Западе несколько раз подхватывали истории "Вторичной инфекции" — например, история о том, что Украина продвигала в США кандидатуру Петра Порошенко на Нобелевскую премию мира, была повторена западными теоретиками заговора, а затем и [российским государственным агентством] "Спутник".

Би-би-си: Некоторые фальшивые истории "Вторичной инфекции" слишком безумны, чтобы в них поверить. Как вы думаете, целью этой кампании было заставить людей поверить в эти истории?

Б.Н.: Всегда сложно доказать цель какой-либо конкретной операции. Одной из характерных особенностей "Вторичной инфекции" была ее очень высокая эксплуатационная безопасность. Это означало, что они изо всех сил пытались набрать обороты. Но это также означало, что они могли относительно легко пробовать новые подходы.

Мы можем только выдвигать гипотезы, но не исключено, что они попробовали много разных подходов, чтобы посмотреть, какой из них сработает. Не исключено также что у них была норма по количеству историй, и они должны были ее выполнить. Один из главных вопросов об этой кампании — что сами организаторы думали о том, что они делают?

Би-би-си: Насколько крупной и изощренной была кампания по дискредитации Медведева?

Б.Н.: Она была относительно недолгой, но распространилась довольно широко, включая версии английском, немецком и испанском языках. Использовались обычные средства "Вторичной инфекции", в том числе одноразовые учетные записи на многих платформах. Анонимные авторы, похоже, создали несколько мемов специально для этого случая (что совпало с днем ​​рождения Медведева). Однако, как и во многих других случаях, их не подхватили какие-то известные медиа или инфлюенсеры.