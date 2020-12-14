Газета Sunday Times утверждает, что Навального пытались отравить "Новичком" дважды

Российского оппозиционера Алексея Навального пытались отравить веществом класса "Новичок" второй раз, непосредственно перед отправкой из Омска в Германию, утверждает газета Sunday Times со ссылкой на анонимные источники. Подтверждений этой информации нет, власти Германии и России пока не комментировали это заявление, зато отреагировали омские чиновники.

"Источники в спецслужбах Германии сообщили своим британским коллегам, что нападавшие совершили еще одну попытку, когда Навальный лежал в искусственной коме — перед тем, как его отправили медицинским рейсом в Германию", — говорится в материале издания.

"Это было сделано, чтобы он был мертв к прибытию в Берлин", — цитирует газета слова одного из источников.

Опрошенные эксперты заявили Sunday Times, что Навального, по всей видимости, опять спас введенный атропин.

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев назвал статью "уткой".

"Никаких вопросов ни с чьей стороны к нам не возникало. Никто, кроме медицинских работников, доступа к нему не имел. Все это вымысел от начала до конца. Не было отравления, ни первичного, ни вторичного. Это информационная "утка", все раскручивается ради каких-то определенных целей", — сказал он.

Отравление Навального



Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, когда он летел из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего самолет экстренно приземлился в аэропорту Омска, и политика доставили в местную больницу скорой помощи №1.

Власти Германии, куда позже был транспортирован Навальный, пришли к выводу, что он был отравлен веществом группы "Новичок". По их данным, наличие в анализах политика следов этого нервно-паралитического вещества подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

Также данные об отравлении подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Российская сторона настаивает, что в анализах, которые брали у Навального в омской больнице, следов каких-либо отравляющих веществ найдено не было. Уголовное дело в России возбуждено не было, но до сих пор ведется доследственная проверка.