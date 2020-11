Фанерные выборы. Крупнейшие города США готовятся к голосованию и беспорядкам

Последние перед президентскими выборами выходные Вашингтон отметил громким стуком молотков и визгом "болгарок". Перед офисными зданиями, у дверей гостиниц и ресторанов в центре города выросли настоящие пирамиды свежих фанерных листов. Почти у каждого строения копошились группки рабочих, намертво заколачивая деревянными панелями окна и витрины.

- Мы уже делали это в июне, после первых протестов из-за гибели Джорджа Флойда, — охотно рассказал Русской службе Би-би-си бригадир строителей Диего Диас, только закончивший возведение фортификационных сооружений у магазина одежды Jos A Bank на 19-й улице.

Витрины находящейся напротив аптеки сети CVS были наглухо забиты фанерными панелями еще в середине прошлой недели. Еще один деревянный лист с криво приколоченным бруском, который должен был изображать ручку, закрывал входные двери.

- Нашу аптеку разгромили прошлым летом во время массовых демонстраций, — объяснил менеджер Фрэнк. — Сейчас мы надеемся, что все пройдет мирно, но лучше все же перестраховаться.

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного в конце октября компанией YouGov, почти 56% американцев уверены, что день голосования в США будет сопровождаться массовыми акциями и вспышками насилия.

К самому худшему сценарию заранее готовятся власти сразу нескольких штатов и крупнейших городов страны.

Как заявил на прошлой неделе изданию Politico губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом, власти штата ожидают, что подсчет голосов будет сопровождаться протестными акциями, а объявление результатов голосования может привести к реальным столкновениям сторонников Трампа и Байдена.

"Мы всегда просчитываем разные сценарии и готовимся к ним", — уточнил губернатор.

Мэрия Чикаго, готовясь к дню голосования, провела специальные общегородские учения всех оперативных служб.

"Учитывая то, что происходило весной и летом, мы не ожидаем, что события будут мирными, и готовимся к худшему", — откровенно заявила во время пресс-конференции на прошлой неделе мэр Чикаго Лори Лайтфут.

Министерство внутренней безопасности США уже отправило дополнительные подразделения спецназа в крупнейшие города страны для охраны федеральных зданий.

"Наши подразделения готовы действовать в случае необходимости, хотя пока у нас нет никакой информации о возможных беспорядках", — сообщил телекомпании CNN высокопоставленный сотрудник министерства Кен Куччинелли.

Источники той же телекомпании в администрации США считают, что волнения могут охватить крупнейшие города США только если победу на выборах одержит Дональд Трамп. Федеральные власти опасаются, что после этого массовые акции могут пройти в Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах, где большинство населения поддерживает демократов.

При этом чиновники уверены, что в случае победы Джо Байдена масштабных протестных акций ожидать не стоит.

Основной причиной для подобных прогнозов стали заявления самого президента Трампа. В последние месяцы он неоднократно заявлял о том, что голосование будет сопровождаться масштабными фальсификациями, и призывал своих сторонников "прийти на избирательные участки" в день выборов для того, чтобы помешать демократам "отобрать у него победу".

Президент США неизменно отказывался отвечать на вопрос о том, согласится ли он на мирную передачу власти в случае поражения на выборах, а в минувшую пятницу в своем "Твиттере" и вовсе заявил о том, что считает возможную победу Джо Байдена абсурдной и возможной только в случае, если в процесс подсчета голосов по какой-то причине вмешается Верховный суд.

If Sleepy Joe Biden is actually elected President, the 4 Justices (plus1) that helped make such a ridiculous win possible would be relegated to sitting on not only a heavily PACKED COURT, but probably a REVOLVING COURT as well. At least the many new Justices will be Radical Left!