Борьба за равенство. Кресло премьера Финляндии на один день заняла 16-летняя девочка

Финляндия раз за разом занимает первые места в рейтингах гендерного равенства, но премьер-министр Санна Марин продолжает наступление в борьбе за расширение прав женщин. В среду она уступила кресло 16-летней Ааве Мурто, которая провела на ее месте весь день.

Аава Мурто не принимала в этот день новых законов, но провела несколько встреч с политиками, с которыми обсуждала права женщин в мире технологий.

Премьер и 16-летняя активистка поменялись местами в преддверии международного дня девочек под эгидой ООН, который отмечается 11 октября.

Prime Minister @MarinSanna will let 16-year-old Aava Murto take her place for a day.

Prime Minister Marin will participate in the Girls Takeover event organised by @PlanGlobal on 7 October.#GirlsTakeover

Press release 👇https://t.co/1r4euRTzff pic.twitter.com/fqcW8YNl2c

— Finnish Government (@FinGovernment) October 5, 2020





Финляндия уже четвертый год принимает участие в программе Girls' Takeover международной НКО Plan International, в рамках которой подростки со всего мира получают возможность провести день на месте политических, деловых или иных лидеров своей страны.

На этот раз день будет посвящен продвижению образования для девочек в цифровой и технологической сферах. В программе в нынешнем году среди прочих принимают участие Кения, Перу, Судан и Вьетнам.

"Мне очень приятно беседовать с вами здесь сегодня, хотя в каком-то смысле мне хотелось бы, чтобы мне не обязательно было здесь находиться. Чтобы такие кампании, как Girls' Takeover, перестали быть нам необходимы", — заявила Мурто в своем выступлении в среду.

"Но правда в том, что мы пока не достигли гендерного равенства — ни в одном месте на Земле. Мы добились многого в этой области, но остается еще много работы", — посетовала она.

Мурто — активная участница кампаний в сфере защиты прав человека и борьбы против изменений климата. Она сама подала заявку на участие в программе.

Выступая накануне, финский премьер Санна Марин подчеркнула необходимость добиваться того. чтобы сфера технологий была доступна для каждого.

В 2019 году Финляндия заняла третье место в ежегодном рейтинге гендерного равенства Международного экономического форума. Тем не менее, в сфере технологий женщины в Финляндии представлены в недостаточной степени.

Встав во главе финского правительства в прошлом году, Марин в свои 34 года стала самым юным премьер-министром в мире.

Она — третья женщина, занявшая премьерское кресло в Финляндии. Марин возглавляет лево-центристскую коалицию с четырьмя другими партиями — всеми ими руководят женщины, трое из которых моложе 35 лет.