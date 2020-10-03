03.10.2020, 15:30

Армения обвиняет Азербайджан в применении запрещенных кассетных боеприпасов

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Армения обвиняет Азербайджан в применении запрещенных кассетных боеприпасов
screenshot - youtube

Армянский объединенный информационный центр выложил в "Твиттер" фотографии, подтверждающие, по его мнению, что азербайджанская сторона обстреливает Нагорный Карабах кассетными боеприпасами LAR-160.

Аналогичное заявление сегодня сделал представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Кассетные боеприпасы — авиабомбы или, как в данном случае, реактивные снаряды к установкам залпового огня — разбрасывают по большой площади множество мелких взрывных устройств. Многие из них сразу не взрываются и долгие годы представляют опасность, в первую очередь для мирного населения. Более 100 стран ратифицировали Конвенцию по кассетным боеприпасам, запрещающую это оружие. Вместе с тем, среди них почти нет государств, участвующих в военных конфликтах, и в частности ни Армения, ни Азербайджан ее не подписывали.

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