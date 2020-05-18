18 мая в Эстонии закончился режим ЧП. А что происходит в других странах?

В воскресенье был последний день чрезвычайного положения в Эстонии. Какие ограничения снимают в других странах?

В понедельник снятие ограничений продолжится в Европе и ряде штатов США. В Италии смогут открыться рестораны, кофейни, бары и парикмахерские салоны. В храмах возобновятся службы, но прихожане будут обязаны носить маски и сохранять дистанцию, передает Би-Би-Си на русском языке.

Испанцам разрешено собираться в группы до 10 человек — но ограничения останутся в силе в Мадриде и Барселоне. Бары и рестораны смогут принимать посетителей, но пока лишь на верандах.

В Бельгии откроются начальные и средние классы в школах. Ограничения частично снимут и в Португалии, Греции, Дании и Ирландии.

В США в большинстве штатов ограничения уже сняты или будут сняты в ближайшее время. В отличие от европейских стран, выходящих из карантина постепенно, в десятках американских штатов сразу открылись тату-салоны, тренажерные залы, бары и другие места, несовместимые с социальной изоляцией. В воскресенье газета US Today выпустила репортаж из возобновившего работу стрип-клуба в штате Вайоминг.

Борьба продолжается

В понедельник откроется Всемирная ассамблея здравоохранения — в этом году она пройдет в виртуальном формате. Ожидается, что представители ряда стран вынесут на повестку расследование действий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с коронавирусом.

С таким предложением выступят страны Евросоюза, а Британия, Австралия и Новая Зеландия планируют поддержать их. Они потребуют ответов — все ли было сделано, чтобы предотвратить пандемию Covid-19, которая привела к заражению более 4,5 млн человек и смерти 300 тысяч.

На ассамблее будет обсуждаться и возможное расширение полномочий ВОЗ. Страны-участницы рассмотрят предложение о наделении организации правом направлять инспекторов для собственных проверок в местах вспышек заразных болезней.

В апреле ВОЗ попала в эпицентр взаимных обвинений между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп заявлял, что организация помогала Пекину скрыть вспышку коронавируса. Он даже прекратил участие США в финансировании организации.

ВОЗ отрицает эти обвинения. У организации нет полномочий, чтобы заставлять правительства раскрывать информацию.

Глава организации Тедрос Аданом Гебреисус считает, что ее используют для ”политического футбола”, рассказали источники в ВОЗ агентству Рейтер.