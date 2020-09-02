Ржавый 85-летний авто уйдет с молотка по цене четырех Bugatti Chiron

Примечательно, что Bugatti не отреставрирован. У него облезла краска, а местами видна и ржавчина.

Тем не менее, болид очень редкий, а еще у него славная история. Конкрентно этот Bugatti 59 выиграл Гран-при Бельгии и стал третьим в Гран-при Монако 1935 года.

Автомобиль оснащен 3,2-литровой рядной восьмеркой с компрессором мощностью 250 л. с. и 4-ступенчатой МКПП. Он способен развить около 250 км/ч, что является очень неплохим результатом для тех лет.

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