Ворона ограбила лыжника на спуске в Канаде
По уровню интеллекта ворон и воронов иногда приравнивают к собакам или даже приматам, и канадский лыжник Тургуй Тугайли лично убедился, что такие сравнения недалеки от истины, пишет Новости Mail.ru.
По уровню интеллекта ворон и воронов иногда приравнивают к собакам или даже приматам, и канадский лыжник Тургуй Тугайли лично убедился, что такие сравнения недалеки от истины, пишет Новости Mail.ru.
Мужчина с друзьями катался на лыжах на курорте Сайпресс-Маунтин в тридцати минутах езды от Ванкувера. Лыжники оставили рюкзаки на снегу и готовились к спуску. В это время ворона подлетела к рюкзаку Тугайли, расстегнула его в поисках еды, сунула клюв внутрь и вытащила пакет с личными вещами лыжника. Затем птица поспешила прочь с сомнительной добычей в клюве.
Удалось ли Тугайли вернуть свой пакет, мужчина не уточнил, но смех в кадре подсказывает, что он ничуть не пожалел об инциденте.
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