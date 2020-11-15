Как крысиный яд попадает в рыбу

На каждого жителя Германии приходится, по подсчетам ученых, от одной до двух крыс. Для одних они - милые, суетливые и смышленые животные, для других - вызывающие отвращение и страх вредители. Давние спутники человека и нежеланные соседи, крысы являются переносчиками возбудителей инфекционных заболеваний и разных паразитов - например, страшной бубонной чумы, уносившей в прежние времена миллионы жизней. Чуму удалось победить, но опасность продолжают представлять, например, хантавирусы или лептоспиры.

Грызуны эти размножаются быстро, поэтому бороться с ними нужно постоянно. Меры следует принимать сразу, как только они где-то были замечены. Наиболее распространенным способом борьбы является применение крысиного яда. По данным Федерального ведомства по охране окружающей среды (Umweltbundesamt), в большинстве немецких городов и коммун обычно пользуются одним и тем же методом: дважды в год ядовитые приманки, внешне похожие на куски мыла, развешивают примерно в каждом втором канализационном колодце.

Однако иногда после обильных ливней уровень сточных вод в канализации повышается так сильно, что приманки растворяются. Яд затем попадает в реки, так как на станциях очистки из воды он не удаляется. Чем это может обернуться для людей и животных, пока никто точно сказать не может.

Результаты исследования, проведенного экспертами Федерального ведомства по охране окружающей среды совместно с Федеральным институтом гидрологии (Bundesanstalt für Gewässerkunde), настораживают: крысиный яд был обнаружен в печени разных видов рыб (от речного окуня, судака, форели до голавля) во всех реках Германии (от Рейна до Дуная), где были взяты пробы. Яд также нашли в печени карпов, содержавшихся в рамках научного исследования в биологических прудах для очистки сточных вод.

Крысиный яд не разлагается

Ядовитые вещества, найденные в печени рыб, относятся к так называемым антикоагулянтам - химическим препаратам, препятствующим свертыванию крови. То есть, крысы, съевшие такие приманки, погибают через пару дней от внутреннего кровоизлияния. Сегодня для борьбы с грызунами применяют более эффективные антикоагулянты так называемого второго поколения (бродифакум, дифенакум, бромадиолон), а они, предупреждают ученые, гораздо опаснее для окружающей среды. Разработанные в 1970-1980 годах химикаты практически не расщепляются, а, значит, из живых организмов не выводятся. Наибольшее количество крысиного яда, как выяснилось, концентрируется в печени.