Звезда Голливуда Дорис Дэй умерла на 98-м году жизни

За свою карьеру Дэй снялась более чем в 40 кинолентах и записала свыше 650 песен.

Впервые она снялась в кино в 1948 году в картине режиссера Майкла Кертиса "Роман в открытом море". Также она снималась в фильмах "Интимный разговор" и "Подвинься, дорогая" Майкла Гордона, "Человек, который слишком много знал" Альфреда Хичкока, а последний фильм с ее участием вышел в 1968 году.

Она была награждена "Оскаром", "Грэмми", Президентской медалью свободы и Наградой центра Кеннеди.