Жителей Чехии обязали носить по две маски сразу

Как сообщил глава минздрава Ян Блатны, это связано с распространением британского штамма коронавируса. Новое требование будет распространяться, в частности, на магазины, больницы, общественный транспорт и остановки.

"Во всех перечисленных местах граждане должны будут иметь с четверга на лице респиратор типа FFP2, или наномаску, или одновременно две хирургические маски", — сказал Блатны.

По его словам, вопрос о денежных компенсациях для социально слабых категорий кабмин пока не рассматривал. По подсчетам экономистов, на респираторы, большинство из которых одноразовые, семье из четырех человек может понадобиться 2 тысячи крон (около 93 долларов) в месяц.

В последние дни, после новости о намерении правительства ввести обязательное ношение респираторов, их ежедневно практически к полудню раскупают и в аптеках, и в магазинах. Самые дешевые респираторы практически полностью распроданы и в интернет-магазинах.

Медики опасаются, что многие ради экономии будут использовать один респиратор длительное время, что практически превратит его в дополнительный источник распространения инфекции.

В Чехии введен режим ЧС, с 21.00 до 5.00 действует комендантский час. Три района — Хеб и Соколов на западе и Трутнов на востоке — закрыты для въезда и выезда, там число больных COVID-19 в три-четыре раза больше, чем в среднем по стране.