"Желтые жилеты" вновь громят Париж

Очередная, 18-ая по счету, акция протеста "желтых жилетов" в Париже сопровождалась в субботу, 16 марта, вспышками насилия. Как передает радиостанция Europe 1, порядка 82 человек арестованы, еще около 11 получили легкие ранения.

С самого утра митингующие начали стекаться к площади Шарля де Голля и Триумфальной арке близ Елисейских полей.

Протестующие съехались из разных районов Франции, многие специально для участия в акции прибыли на выходные в Париж. Часть демонстрантов принесла с собой светоотражающие жилеты, другие облачились в темные куртки с капюшонами и маски.

Акция протеста вскоре переросла в столкновения с полицией. Правоохранительные органы использовали водометы и слезоточивый газ для разгона толпы. Как видно на транслируемых с места событий кадрах телеканала BFMTV, часть демонстрантов попыталась перевернуть фургон Национальной жандармерии, еще несколько групп принялись возводить баррикады.

Погромы магазинов и ресторанов



Спустя несколько часов правонарушители начали громить витрины магазинов известных марок — Hugo Boss, Lacoste, Nespresso, а также рестораны, включая одно из самых известных гастрономических заведений Парижа — Le Fouquet's. Кроме того, полностью выгорело несколько газетных киосков и автомобилей.