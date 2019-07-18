Зеленский в ответ на указ Путина предложил упростить выдачу гражданства украинцам из ”дружественных стран”

Кроме того, Зеленский предложил упростить получение украинского гражданства людьми, которые ”страдают от нарушения прав и свобод в своих странах”.
Предложения Зеленского стали ответом на указ президента РФ Владимира Путина, разрешающий людям, проживающим на всей территории Донецкой и Луганской областей, получать российское гражданство в упрощенном порядке.
”Мы понимаем, что указ российского президента направлен на наших граждан, которые вынуждены проживать на временно оккупированных территориях. Мы считаем, что этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировало”, — говорится в заявлении офиса Зеленского.
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