Зеленский призвал запретить работу метро и междугороднее сообщение

Президент Украины Владимир Зеленский призвал кабмин страны запретить работу метро и междугороднее авиа-, автобусное и железнодорожное сообщение. Об этом он заявил в понедельник, 16 марта в интервью телеканалу ICTV. Запрет предлагается ввести c 18 марта.

Также Зеленский предложил ограничить максимальное количество пассажиров в маршрутках до 10 человек, а в троллейбусах, автобусах и трамваях — до 20 человек.

Президент заявил, что не позднее субботы, 21 марта, в страну поступят миллион экспресс-тестов для выявления коронавируса. Они будут распределены по всем клиникам.

Мероприятия численностью до 10 человек

Для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в Украине предлагается еще ряд жестких ограничительных мер: запрет посещения торговых центров, ресторанов, кафе и фитнес-центров, а также запрет массовых мероприятий с участием более 10 человек.

Украинский президент также распорядился перепрофилировать медицинские заведения для приема и лечения инфицированный больных в тяжелом состоянии. По данным Зеленского, сейчас в стране подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом.

Зеленский попросил у бизнеса 500 миллионов долларов

Президент Украины также попросил бизнесменов выделить 500 миллионов долларов для борьбы с SARS-CoV-2 в стране. "Бизнесу пришло время помочь стране после того, как она долгое время кормила его", — добавил Зеленский.