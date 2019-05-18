Зеленский намерен вернуть Крым Украине

Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен вернуть аннексированный Россией полуостров Крым. "Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации", — написал политик на своей странице в соцсети Facebook в субботу, 18 мая. В посте, посвященном 75-й годовщине начала депортации крымских татар, Зеленский отметил: "Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа — никогда".

Вернувшиеся на историческую родину крымские татары сейчас "снова стали жертвами репрессий — как и те, кто остался преданным Украине в оккупированном Крыму", пишет далее Зеленский, отмечая: "Наша поддержка, наши усилия, наши мысли с ними каждый день". "И каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе" с крымскими татарами, уверен политик.

Инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая. По итогам второго тура выборов президента Украины Зеленский набрал более 73 процентов голосов, тогда как действующий глава государства Петр Порошенко — более 24 процентов.