Законопроект об изоляции Рунета прошел второе чтение. Вот как это будет работать



”В целях приобретения практических навыков” в них обязаны участвовать все ключевые игроки, которые обеспечивают работу интернета в России:



операторы связи (интернет-провайдеры),

владельцы точек обмена трафиком,

владельцы технологических сетей связи,

владельцы линий связи, пересекающих государственную границу России,

владельцы номеров автономных систем (больших групп IP-адресов с единой политикой маршрутизации).



Цели и задачи учений, а также конкретный перечень участников также пока не раскрывают. Их будет определять российское правительство.



Появится дублирующая система блокировок



Ее создадут на основе технических средств противодействия угрозам. Пока неизвестно, как эта система будет противодействовать угрозам. Но технические средства, по задумке властей, должны будут уметь блокировать любые запрещенные интернет-ресурсы: от сайтов из единого реестра и фейковых новостей до телеграма и нелояльных VPN-провайдеров.

Роскомнадзор безвозмездно раздаст технические средства операторам связи, а те должны будут установить их в своих сетях и отчитаться перед ведомством, где конкретно они их разместили. В некоторых случаях правительство разрешит операторам связи не направлять трафик через эти устройства. Но пока непонятно, в каких именно.

Эта система блокировок будет дублирующей, потому что работать она будет только в условиях централизованного управления Рунетом (когда есть угроза). В ”мирное время” операторы связи, как и прежде, должны будут полагаться на собственные системы блокировки запрещенного контента.

Ожидаются сбои, но отвечать за них никто не будет



Законопроект отдельно предусматривает, что система противодействия угрозам будет давать сбои. То есть пользователи могут лишиться нормального доступа в интернет. Операторы связи смогут предъявлять претензии к функционированию технических средств противодействия угрозам. А правительство определит порядок и сроки рассмотрения таких претензий.

При этом операторов связи нельзя будет привлечь к ответственности за такие сбои. Власти явно освободили их от ответственности. Кто в таком случае возместит ущерб пользователям, оставшимся без нормального доступа в интернет, непонятно. Сенатор Людмила Бокова — одна из авторов законопроекта — ко второму чтению предложила поправку: претензии абонентов операторы связи должны были бы направлять в Роскомнадзор, а ведомство объясняло бы им порядок возмещения убытков; но эту поправку депутаты в итоге отклонили.

Для централизованного управления появятся отдельный орган и особая система связи

ТОП



В составе радиочастотной службы Роскомнадзора появится центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Он будет заниматься поиском угроз, раздачей операторам связи средств противодействия и обязательных к выполнению указаний.

Указания будут предаваться через специальные средства связи, которыми обзаведутся все ключевые игроки. Известно, что эти средства связи обязательно должны находиться на территории России. Правительство будет отдельно следить за соблюдением этого правила.

Роскомнадзор окончательно станет главным по Рунету



Ведомство создаст национальную систему доменных имен. То есть собственный DNS, которая занимается преобразованием привычных нам имен сайтов в сетевые адреса. Операторы связи начнут пользоваться ею с 1 января 2021 года. Тех, кто откажется, отключат от точек обмена трафиком.

А еще Роскомнадзор станет соучредителем НКО, которая займется формированием российской национальной доменной зоны. В нее, скорее всего, войдут доменные зоны первого уровня .RU, .SU и .РФ. Некоммерческая организация будет считаться владельцем баз данных этой зоны в международных организациях, которые занимаются распределением сетевых адресов и доменных имен (ICANN и IANA).

Закон вступит в силу уже в этом году



Планируется, что это произойдет 1 ноября 2019 года.

