Захват заложника в Полтаве: полицейский освобожден, преступник скрылся

В Полтаве в ходе спецоперации по задержанию злоумышленника Романа Скрипника, который угнал автомобиль, последний сопротивлялся и угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5. Мужчина взял в заложники сотрудника полиции. Об этом сообщает Obozrevatel с ссылкой на местное издание "Полтавщина". Отмечается, что злоумышленник угрожает взорвать себя вместе с правоохранителем.
С захватчиком вели переговоры, после чего он обменял полицейского на начальника уголовного розыска в Полтавской области Виталия Шияна и уехал с ним на предоставленном авто в направлении выезда из города.
На 14.30 местного времени по неофициальным данным полковник Шиян освобожден.О судьбе Скрыпника пока ничего неизвестно. Советник главы МВД Михаил Апостол в интервью "Обозревателю" пока эту информацию не подтверждает.
Около 16.00 в МВС заявили, что Скрипник освободил Шияна, но сам успел сбежать и спрятаться в лесу. Полиция занимается его розыском.
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