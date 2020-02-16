За сутки число больных коронавирусом на японском лайнере увеличилось на десятки человек(12)
Число пассажиров японского лайнера Diamond Princess, которые заразились новым типом коронавируса COVID-19, увеличилось на 70 человек, сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на министра здравоохранения Японии Като Кацунобу.
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