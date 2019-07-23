Южная Корея обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространства. Минобр России опровергает это заявление

Утверждается, что бомбардировщик совершил два трехминутных полета в воздушном пространстве Южной Кореи над Японским морем. По информации JCS, вторжение в нарушение международных договоров произошло возле самых восточных южнокорейских островов Токто.

Как отмечается, в ответ были подняты истребители ВВС Республики Корея, которые сделали предупредительные выстрелы.

Агентство подчеркивает, что нарушение воздушного пространства Южной Кореи со стороны РФ — это беспрецедентный случай. Однако 20 июня этого года два российских военных самолета нарушили южнокорейскую опознавательную зону ПВО и пробыли там около получаса, напоминает "Ренхап".

Министерство обороны России опровергло заявление Южной Кореи о том, что российский бомбардировщик во вторник нарушил воздушное пространство этой страны, передает "Интерфакс".

"По данным объективного контроля, маршрут самолетов Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи", — заявили в российском ведомстве.

"Никакого предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать", — добавили там.