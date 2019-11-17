Языковая реформа в школах Латвии: родители просят не осложнять детям жизнь и не допускать дискриминации

"Мы считаем дискриминационным и не соответствующим интересам наших семей принятый в 2018 году закон о переводе образования на латышский язык и, соответственно, продолжаем отстаивать право наших детей учиться на родном языке", — говорится в письме от имени родителей, объединившихся вокруг вопросов, связанных с реформой образования в латвийских школах.

Также указано, что на сегодняшний день направлены первые иски от родителей в Европейский суд по правам человека, готовятся индивидуальные иски по публичным школам в Конституционный суд Латвии, в ближайшее время будут направлены обращения в международные правозащитные организации, а также готовятся новые петиции в Европарламент.

"Мы просим вас, педагогов, проявить понимание и терпение. И если дети, особенно младших классов, на уроках математики или природоведения, или любого другого предмета, просят учителя перевести им с латышского языка какой-то термин, незнакомое слово или предложение, мы убедительно просим вас помочь нашим детям, а не отвечать им в стиле: "Это не моя проблема!", "Вы живете в Латвии, должны знать язык!", "Я уже объясняла и второй раз повторять не собираюсь!", — говорится в открытом письме.

Также Сообщество родителей в Латвии указало, что все его члены выступают за повышение качества преподавания латышского языка как отдельного предмета для детей национальных меньшинств.