Явка на выборах президента США близка к рекорду века

К вечеру воскресенья, 1 ноября, уже около 93,3 млн американцев досрочно проголосовали на выборах президента США 2020 года. Эти данные опубликованы на сайте проекта U.S. Elections Project, руководителем которого является профессор Университета Флориды Майкл МакДональд. Как пишет агентство Reuters, показатели явки на президентских выборах нынешнего года близки тому, чтобы стать рекордными за последние сто лет.

Судя по карте, опубликованной на сайте U.S. Elections Project, наибольшее число избирателей проголосовали в Калифорнии (около 10,6 млн человек), Техасе (почти 9,7 млн человек) и Флориде (8,7 млн человек).

По оценке Дэвида Бекера, главы и основателя Центра электоральных инноваций и исследований в Вашингтоне, общая явка на выборах президента США в 2020 году может достичь 150 млн граждан (из около 240 млн зарегистрированных избирателей). Если эти прогнозы подтвердятся, это будет означать, что на выборах проголосуют на 20 млн больше американцев, чем в 2016 году. По словам Бекера, подобная избирательная активность может свидетельствовать о том, что граждане в США хотят перемен.

Необычайная популярность голосования по почте

При этом особенно много американцев проголосовали на этот раз по почте. По данным сайта U.S. Elections Project, к вечеру 1 ноября число бюллетеней, присланных по почте, составляло уже более 59 млн. Всего для голосования по почте в этом году было выдано около 90 млн бюллетеней.

Эксперты связывают рост популярности голосования по почте с пандемией COVID-19, энтузиазмом сторонников Демократической партии, реагирующих таким образом на критические высказывания президента США Дональда Трампа о таком виде голосования, а также с растущим уровнем образования избирателей в целом.