Янис Урбанович возглавил латвийскую партию "Согласие"
Конгресс “Согласия” лидером партии 26 октября избрал руководителя фракции Сейма Яниса Урбановича, сообщает LETA.
Конгресс “Согласия” лидером партии 26 октября избрал руководителя фракции Сейма Яниса Урбановича, сообщает LETA.
За Урбановича отдали свой голос 218 делегатов. Он обещал работать над восстановлением командного духа в партии. Он хочет вернуться к ценностям, которые объединяли партию раньше.
Его конкуренты Вячеслав Домбровский и Андрис Морозов получили по 49 и 18 голосов соответственно.
Вопреки тому, как это происходило раньше, в этот раз председателя партии выбирали открытым голосованием. На этом настоял Морозов. Он указал, что дебаты лидеров показали растущую нужду в открытости и ясности.
Ранее Нил Ушаков отозвал свою кандидатуру на должность председателя ”Согласия”. Урбанович выразил готовность взять в свои руки управление партией, но не дольше чем на два года. Он считает, что партии необходима смена поколений и готов организовать собственную ”политическую смерть”.
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