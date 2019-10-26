26.10.2019, 16:21

Янис Урбанович возглавил латвийскую партию "Согласие"


rus.DELFI.lv
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Янис Урбанович возглавил латвийскую партию "Согласие"
Foto: rus.DELFI.lv

Конгресс “Согласия” лидером партии 26 октября избрал руководителя фракции Сейма Яниса Урбановича, сообщает LETA.

За Урбановича отдали свой голос 218 делегатов. Он обещал работать над восстановлением командного духа в партии. Он хочет вернуться к ценностям, которые объединяли партию раньше.

Его конкуренты Вячеслав Домбровский и Андрис Морозов получили по 49 и 18 голосов соответственно.

Вопреки тому, как это происходило раньше, в этот раз председателя партии выбирали открытым голосованием. На этом настоял Морозов. Он указал, что дебаты лидеров показали растущую нужду в открытости и ясности.

Ранее Нил Ушаков отозвал свою кандидатуру на должность председателя ”Согласия”. Урбанович выразил готовность взять в свои руки управление партией, но не дольше чем на два года. Он считает, что партии необходима смена поколений и готов организовать собственную ”политическую смерть”.

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