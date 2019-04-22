"Я хочу сломать систему". Высказывания Владимира Зеленского

Владимир Зеленский победил на выборах с рекордным результатом, он набирал 73% голосов. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила высказывания Зеленского по разным темам.
О России
"Я очень хочу обратиться к господину Путину. Уважаемый Владимир Владимирович! Не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт. Потому что Россия и Украина - действительно братские народы <...> Если вы хотите, я могу вас умолять на коленях. Но не ставьте на колени, пожалуйста, наш народ" (1 марта 2014 года, в интервью Телевизионной службе новостей телеканала "1+1").
"На дипломатическом фронте мы должны вести наступление, а не ждать, пока это сделают за нас. Нужно вести переговоры <...> Если мы вместе с нашими союзниками и партнерами признаем необходимым, то, возможно, нужно будет и с Россией вести двухсторонние переговоры" (21 марта 2019 года, в рамках проекта "Момент истины" журнала "Новое время").
О ЕС и НАТО
"Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным, человеком второго сорта. Конечно, круто туда вступить. У меня вопрос по НАТО. Что это? Войска, которые будут защищать нас от агрессоров? Если будут - хорошо, иди договорись тихо <...> В любой союз на условиях, при которых мы не теряем независимость нашего государства, - прекрасно! Но пусть нам скажут, где нас ждут. Может, ЕС к нам стучится: "Ребята, пожалуйста, чего вы отказываетесь?" Нет. Не слышно" (25 декабря 2018 года, в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону).
"Интеграция в НАТО - это прежде всего способ реформирования армии и обеспечения суверенитета Украины. Считаю, что вступление в НАТО должно проходить только через всеукраинский референдум. Но в армии нужно переходить на натовские стандарты, учиться у натовских специалистов. Зарплата и социальная защита воинов должны быть на уровне армий НАТО" (21 марта 2019 года, в рамках проекта "Момент истины" журнала "Новое время").
"Украина выбрала путь в Европу - и это самое главное. И украинцы заплатили очень большую цену - это жизни наших людей на майдане. Вы [Петр Порошенко] не пророк, и я не Моисей. Мы не можем куда-то вести Украину, Украина идет в Европу. И я, если так решат люди, буду защищать европейский выбор украинцев" (19 апреля 2019 года, дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на стадионе "Олимпийский" в Киеве).
О конфликте в Донбассе
"Минские соглашения - не работают. Правильно? Правильно. Идти туда войной? Я лично против: я не такой человек <...> И человеческую жизнь я поставил бы на первое место. Вот наша цель - сохраним людей. Поэтому любой вариант "мы туда пойдем армией" я отметаю сразу" (25 декабря 2018 года, в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону).
"По поводу Донбасса, вы знаете, здесь есть несколько путей. Первый - дипломатический. Очевидно, мы понимаем, что у нас есть минские договоренности, надо продолжать минский процесс. Хотелось бы его расширить <...> Добавить представителей США и Великобритании. Но, мне кажется, номер один, что должно быть - это серьезная информационная война <...> Люди, которые сейчас живут на временно оккупированных территориях Донецка и Луганска - Л/ДНР - могут потерять связь с нами. Они потеряли ощущение, что они украинцы" (24 марта 2019 года, в интервью программе "ТСН Неделя" на телеканале "1+1").
ТОП
"Сепаратистам придется отвечать за свои действия <...> Никто прощать бандитов не будет" (18 апреля 2019 года, в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1").
О Крыме
"Если мы победим - это будет первый шаг к возвращению Крыма. Почему? Потому что я считаю, что возвращение Крыма возможно (может, сейчас кто-то расстроится) только после смены власти в России" (24 марта 2019 года, в интервью программе "ТСН Неделя" на телеканале "1+1").
О борьбе с коррупцией и легализации капиталов украинских олигархов
"Если новая власть покажет, что работает честно, тогда народ и бизнес не будут уклоняться от налогов. Правомерность или тюрьма - другого решения не будет" (22 марта 2019 года, в интервью украинскому телеканалу ICTV).
"Я готов провести встречу с большим бизнесом и готов предложить олигархам провести детенизацию капитала, который они заработали в Украине. Отдать в бюджет придется больше, чем 5%. Проект закона уже есть" (в интервью программе "Право на владу" на канале "1+1", 18 апреля 2019 года).
О языке
"Если на Востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски - отцепитесь, отстаньте от них, на законном основании дайте им говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну" (1 марта 2014 года, в эфире передачи "Телевизионная служба новостей" (ТСН) на телеканале "1+1").
"Мы живем в Украине, и для меня вопрос языка всегда был вопросом времени. Я считаю, что не надо никого ломать, как когда-то выжгли украинский язык с этой территории. Мы не должны выжигать тех, кто говорит на других языках. Мы не имеем права, это просто неправильно <...> В 10-й статье [конституции] сказано: государственный язык - украинский. Все знают украинский, на востоке не знают - выучат. Там на суржике говорят, но не будем же мы узаконивать суржик: нехорошо это. Ну и все, есть украинский язык - державна мова. А говорите, как хотите, я так считаю" (25 декабря 2018 года, в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону).
"Украинский язык - государственный язык. Страна и власть должны поддерживать и развивать русский и языки меньшинств <...> Не надо давить русский язык. Но, конечно же, мы живем в эволюционный момент украинского языка <...> Следующее поколение все будет говорить на украинском. Мои дети говорят на украинском" (21 марта 2019 года, на встрече с журналистами западных СМИ).
О Петре Порошенко
"Я сам был за господина Порошенко, это правда. Но я ошибся <...> Существует два Порошенко. Первый - прекрасный оратор, специалист, финансист, экономист, во всем разбирается. Он, как правило, появляется при включенных камерах. А потом, когда камеры выключаются, появляется другой - такой себе Петр второй <...> Первый говорит: "Я открываю школу", а второй постоянно тихонько открывает магазины Roshen <...> Первый Петр Порошенко говорит: "Я бизнес передал в слепой траст", а второй за год обогащается в 82 раза" (19 апреля 2019 года, дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на стадионе "Олимпийский" в Киеве).
Об Игоре Коломойском
"Ни Коломойский, ни любой другой олигарх, никто на меня влиять не будет" (21 января 2019 года, в интервью "Украинской правде").
"Я с Коломойским говорю только в рамках партнерства с "1+1". Если возможные коррупционные схемы Коломойского будут связаны со мной <...> если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам" (18 апреля 2019 года, в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1").
О себе
"Я хочу доказать, что за пять лет можно положить начало расцвета государства, в котором потом останутся наши дети" (22 марта 2019 года, в интервью украинскому телеканалу ICTV).
"Я отличаюсь от других политиков тем, что через пять лет никуда не убегу. Я хочу сломать систему. Не хочу, чтобы меня через пять лет кто-то остановил на улице и сказал, что я хуже "пороха" (Петр Порошенко - прим. ТАСС-ДОСЬЕ). Не справлюсь, уйду!" (18 апреля 2019 года, в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1").
"Я не политик, я совсем не политик, я просто человек, простой человек, который пришел сломать эту систему. Я результат Петра Алексеевича [Порошенко], я результат его ошибок и обещаний". (19 апреля 2019 года, дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на стадионе "Олимпийский" в Киеве).
О своей будущей команде
"Эти люди идут со мной в АП (Администрацию президента Украины - прим. ТАСС-ДОСЬЕ). Далее все пройдут проверку антикоррупционных органов. Если что не так - до свидания" (в интервью программе "Право на владу" на канале "1+1", 18 апреля 2019 года).