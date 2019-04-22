"Я хочу сломать систему". Высказывания Владимира Зеленского

"Интеграция в НАТО - это прежде всего способ реформирования армии и обеспечения суверенитета Украины. Считаю, что вступление в НАТО должно проходить только через всеукраинский референдум. Но в армии нужно переходить на натовские стандарты, учиться у натовских специалистов. Зарплата и социальная защита воинов должны быть на уровне армий НАТО" (21 марта 2019 года, в рамках проекта "Момент истины" журнала "Новое время").

"Украина выбрала путь в Европу - и это самое главное. И украинцы заплатили очень большую цену - это жизни наших людей на майдане. Вы [Петр Порошенко] не пророк, и я не Моисей. Мы не можем куда-то вести Украину, Украина идет в Европу. И я, если так решат люди, буду защищать европейский выбор украинцев" (19 апреля 2019 года, дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на стадионе "Олимпийский" в Киеве).

О конфликте в Донбассе





"Минские соглашения - не работают. Правильно? Правильно. Идти туда войной? Я лично против: я не такой человек <...> И человеческую жизнь я поставил бы на первое место. Вот наша цель - сохраним людей. Поэтому любой вариант "мы туда пойдем армией" я отметаю сразу" (25 декабря 2018 года, в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону).

"По поводу Донбасса, вы знаете, здесь есть несколько путей. Первый - дипломатический. Очевидно, мы понимаем, что у нас есть минские договоренности, надо продолжать минский процесс. Хотелось бы его расширить <...> Добавить представителей США и Великобритании. Но, мне кажется, номер один, что должно быть - это серьезная информационная война <...> Люди, которые сейчас живут на временно оккупированных территориях Донецка и Луганска - Л/ДНР - могут потерять связь с нами. Они потеряли ощущение, что они украинцы" (24 марта 2019 года, в интервью программе "ТСН Неделя" на телеканале "1+1").

"Сепаратистам придется отвечать за свои действия <...> Никто прощать бандитов не будет" (18 апреля 2019 года, в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1").

О Крыме





"Если мы победим - это будет первый шаг к возвращению Крыма. Почему? Потому что я считаю, что возвращение Крыма возможно (может, сейчас кто-то расстроится) только после смены власти в России" (24 марта 2019 года, в интервью программе "ТСН Неделя" на телеканале "1+1").

О борьбе с коррупцией и легализации капиталов украинских олигархов

"Если новая власть покажет, что работает честно, тогда народ и бизнес не будут уклоняться от налогов. Правомерность или тюрьма - другого решения не будет" (22 марта 2019 года, в интервью украинскому телеканалу ICTV).

"Я готов провести встречу с большим бизнесом и готов предложить олигархам провести детенизацию капитала, который они заработали в Украине. Отдать в бюджет придется больше, чем 5%. Проект закона уже есть" (в интервью программе "Право на владу" на канале "1+1", 18 апреля 2019 года).

О языке





"Если на Востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски - отцепитесь, отстаньте от них, на законном основании дайте им говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну" (1 марта 2014 года, в эфире передачи "Телевизионная служба новостей" (ТСН) на телеканале "1+1").

"Мы живем в Украине, и для меня вопрос языка всегда был вопросом времени. Я считаю, что не надо никого ломать, как когда-то выжгли украинский язык с этой территории. Мы не должны выжигать тех, кто говорит на других языках. Мы не имеем права, это просто неправильно <...> В 10-й статье [конституции] сказано: государственный язык - украинский. Все знают украинский, на востоке не знают - выучат. Там на суржике говорят, но не будем же мы узаконивать суржик: нехорошо это. Ну и все, есть украинский язык - державна мова. А говорите, как хотите, я так считаю" (25 декабря 2018 года, в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону).