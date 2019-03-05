Взрывные устройства найдены в двух аэропортах и на вокзале в Лондоне

Три небольших самодельных взрывных устройства обнаружены во вторник в зданиях лондонского аэропорта "Хитроу", аэропорта "Лондон-Сити" и на железнодорожной станции "Ватерлоо", сообщает во вторник Sky News.
Все три устройства находились в небольший конвертах формата А4, упакованных в почтовые пакеты.
В полиции считают, что речь идет "о звеньях одной цепи".
Начато расследование.
В Скотланд-Ярде не исключают, что на других транспортных узлах Лондона могут находиться другие взрывные устройства, в связи с чем жителям и гостям города распространена рекомендация "проявлять бдительность и сообщать о подозрительных объектах в полицию".