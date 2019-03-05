05.03.2019, 19:09

Взрывные устройства найдены в двух аэропортах и на вокзале в Лондоне

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Интерфакс
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Взрывные устройства найдены в двух аэропортах и на вокзале в Лондоне
Foto: Jonathan Brady, PA Wire/PA Images

Три небольших самодельных взрывных устройства обнаружены во вторник в зданиях лондонского аэропорта "Хитроу", аэропорта "Лондон-Сити" и на железнодорожной станции "Ватерлоо", сообщает во вторник Sky News.

Все три устройства находились в небольший конвертах формата А4, упакованных в почтовые пакеты.

В полиции считают, что речь идет "о звеньях одной цепи".

Начато расследование.

В Скотланд-Ярде не исключают, что на других транспортных узлах Лондона могут находиться другие взрывные устройства, в связи с чем жителям и гостям города распространена рекомендация "проявлять бдительность и сообщать о подозрительных объектах в полицию".

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