Взрывные устройства найдены в двух аэропортах и на вокзале в Лондоне

Все три устройства находились в небольший конвертах формата А4, упакованных в почтовые пакеты.

В полиции считают, что речь идет "о звеньях одной цепи".

Начато расследование.

В Скотланд-Ярде не исключают, что на других транспортных узлах Лондона могут находиться другие взрывные устройства, в связи с чем жителям и гостям города распространена рекомендация "проявлять бдительность и сообщать о подозрительных объектах в полицию".