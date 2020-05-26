Взрыв в пригороде Хельсинки: один человек погиб, двое полицейских пострадали

В районе Мяккюля в Эспоо вчера вечером полиция по вызову приехала в частную квартиру, после чего в ней случился взрыв. Позже в квартире был обнаружен труп.

Все жители низкоэтажного жилого дома были эвакуированы. Как сообщает полиция, по всей видимости, речь не идет о теракте или об организованной преступности. Сейчас расследованием дела занимается Центральная криминальная полиция.

Власти подробнее расскажут о произошедшем на пресс-конференции сегодня в первой половине дня.

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