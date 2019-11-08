Выходит в свет книга от анонимного высокопоставленного сотрудника администрации Трампа. Кто слил все секреты?

Росс в ответ подчеркнул, что издательский дом не имеет отношения к каким-либо договоренностям между автором книги и американскими властями, а ответственность за нарушение тех или иных договоренностей несет непосредственно автор. По его словам, издательство обязалось сохранить конфиденциальность автора, в связи с чем "отказывает в предоставлении перечисленных в письме данных". "Я подтверждаю, что Hachette Book Group опубликует важную книгу анонимного автора, являющегося "действующим или бывшим высокопоставленным сотрудником" администрации Трампа", — указал юрист.

В конце октября стало известно о том, что автор прошлогодней анонимной статьи в газете The New York Times, содержавшей признание в фактическом саботаже ряда решений Трампа частью сотрудников его администрации, написал и готовится выпустить книгу об американском лидере, которая будет называться A Warning. Согласно информации, размещенной на сайте издательского дома Twelve, книга появится на прилавках, а также станет доступна для онлайн-заказов 19 ноября этого года. "Беспрецедентный закулисный портрет президентства Трампа от анонимного высокопоставленного сотрудника администрации", — гласит описание книги на сайте издательства.

Статья в NYT

5 сентября 2018 года NYT разместила статью, автором которой, по ее свидетельству, является сотрудник американской администрации высокого ранга. В ней сказано, что в руководстве правительства США действует "движение сопротивления" Трампу, к которому относится и сам автор. По его словам, "многие чиновники высокого ранга" в администрации США "прилежно работают над тем, чтобы не допустить реализации" части повестки дня президента и его "наихудших намерений". Это движение, говорилось в статье, по сути саботирует те решения Трампа, которые оно считает неправильными и вредными, в том числе попытки наладить отношения с РФ.

Сразу же после этой публикации, как сообщила газета The Washington Post, Трамп и его помощники приступили к поискам автора статьи. По сведениям газеты, публикация вызвала у президента приступ "вулканического гнева и привела его в безмерную ярость".