Выход Великобритании из ЕС откладывается: парламент вновь отверг все варианты "Брекзита"

В этот раз спикер Палаты общин Джон Беркоу вынес на голосование четыре возможных варианта соглашения. Согласно первому из них, Великобритания покинет ЕС, но останется в таможенном союзе.

По второму возможному сценарию Великобритания должна будет также сохранить и доступ ко внутреннему европейскому рынку. Два других варианта договора предполагают проведение повторного референдума по вопросу о "Брекзите".

Очередное голосование состоится в среду, 3 апреля.

Эксперты не верят, что Тереза Мэй согласится на таможенный союз с ЕС

По мнению ряда экономических экспертов, вероятность того, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласится на договор, по которому Великобритания после "Брекзита" останется в таможенном союзе с ЕС или на внутреннем европейском рынке, ничтожно мала. Ведь именно против этих пунктов Мэй выступает на посту главы правительства.

Членство в таможенном союзе лишит Лондон возможности заключать торговые соглашения с третьими странами в индивидуальном порядке. А присутствие Соединенного Королевства на внутреннем европейском рынке не удастся реализовать без соглашения о свободе перемещения европейских граждан по всей территории ЕС и Великобритании без виз.

Выход Британии из ЕС отложен до 12 апреля