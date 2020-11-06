Выборы в США: Байден готовит обращение к нации. Трамп сдаваться не собирается

21:22 Действующий президент США Дональд Трамп обещает бороться за то, чтобы ”незаконные бюллетени” не учитывались при подсчете голосов на текущих выборах главы государства. Его слова приводит gazeta.ru со ссылкой на предвыборный штаб на своей странице в Twitter.

”С самого начала мы говорили, что все законные бюллетени должны быть подсчитаны и все незаконные бюллетени не должны подсчитываться, однако мы на каждом шагу встречаем сопротивление этому основному принципу со стороны демократов”, — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что намерен добиваться реализации данного принципа ”через каждый аспект законодательства”.

”Я никогда не сдамся в борьбе за вас и нашу страну”, — обратился президент к американцам.

21:03 В Филадельфии глава избирательной комиссии сообщил, что обработка бюллетеней может занять еще несколько дней. В городе, расположенном в штате Пенсильвания, традиционно сильны демократы.

В Пенсильвании вырос разрыв между Джозефом Байденом (49,5 процента) и Дональдом Трампом (49,3 процента) до 12 390 голосов по данным на 12:52 местного времени, сообщила газета The Washington Post. Подсчитано 96 процентов бюллетеней. Победа в этом штате принесет кандидату 20 голосов выборщиков.

Джозеф Байден в пятницу вечером выступит по телевидению с обращением к нации из своего дома в Уилмингтоне, штат Делавэр, сообщили в его предвыборном штабе.

19:24 В Неваде после подсчета 91 процентов бюллетеней отрыв Джозефа Байдена увеличился до 22 076 голосов, сообщает служба Edison Research. По ее данным, демократ набирает 49,8 процента а действующий президент — 48,1 процента. В то же время в Пенсильвании преимущество Байдена сократилось до 8867 голосов, передает DW.

В Аризоне после подсчета 92 процентов бюллетеней Джозеф Байден опережает Дональда Трампа на 43 569 голосов, сообщает служба Edison Research.

В Джорджии пересчитают голоса

Глава избирательной комиссии Джорджии заявил, что в штате намерены пересчитать голоса. После обработки 99 процентов бюллетеней и республиканец, и демократ набирают по 49,4 процента (перевес Байдена — 1579 голосов), следует из данных той же социологической службы.