"Выборы? Ну а что выборы. Нету выборов". Что происходит в Республике Беларусь

Выборы? Ну а что выборы. Нету выборов. Вы и все вообще знали это с самого начала. Сегодня пятый день досрочного голосования, ”явку на досрочку” рисуют рекордную в истории, под 40%, завышая где в три раза, где в десять — интернет забит свидетельствами. По ночам в УИКах загорается свет. Слово ”фальсификация” слишком слабое, формальное, всё делается прямо и нагло. Как и с самого начала кампании — когда сажали кандидатов и их команды, срывали положенные по закону митинги, не принимали не назначенных властью людей в члены УИК и в наблюдатели. Люди всё равно наблюдают, хотя бы с улицы (приложил одно фото, таких десятки), отсюда данные по явке. Наблюдение де факто криминализировано: более 50 наблюдателей уже задержаны, более десяти получили уже по 6-10-15 суток.

Народ в воскресенье всё равно пойдёт на участки — в порядке скорее флешмоба, вроде устроенной Тихановской и сторонниками позавчера на провластном мероприятии, где звукачи врубили ”Перемен” (и сели на 10 суток). ”Да, это провластное мероприятие, но вдруг получится поставить свою песню”.

Тактически Лукашенко уверенно, напролом шагает к победе. Стратегически — полная катастрофа. Пытаясь сделать выборы беспроигрышными, он сделал их для себя безвыигрышными (даже в случае, если за него вдруг и в самом деле накидают бумаги в урны). При любом исходе с легитимностью — полнейший провал.

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