ВТО разрешила Трампу вести торговую войну против Евросоюза

Всемирная торговая организация (ВТО) официально разрешила властям США вводить штрафные пошлины на импортируемые из Евросоюза товары. Пошлины могут достигать 100 процентов, а общая сумма облагаемых ими товаров составит 7,5 млрд долларов ежегодно, сообщила пресс-служба ВТО в среду, 2 октября.
Решение в пользу США было ожидаемым, отмечает агентство AFP. Подоплекой этого является многолетний спор вокруг субсидий европейскому авиастроителю Airbus от Евросоюза и его американскому конкуренту Boeing - от США. Вашингтон и Брюссель обвиняют друг друга, называя субсидии противоположной стороны незаконными.
США планируют обложить пошлинами самолеты и авиакомплектующие, а также ряд продовольственных товаров, включая сыр, оливковое масло, апельсины и муку. В 2018 году американская сторона уже ввела пошлины на европейскую продукцию из стали и алюминия. По данным Института мировой экономики (IfW) в Киле, Германия, потери которой составят до 2 млрд евро в год, может оказаться в числе наиболее пострадавших от новых пошлин. Суммарно ЕС будет терять около 7 млрд евро в год.
Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём заявила, что будет "недальновидно и контрпродуктивно", если США действительно введут разрешенные ВТО пошлины. По ее словам, в этом случае у Брюсселя не останется иного выбора, кроме как ответить тем же. "Мы дождемся того, что сделает администрация США", - заявила в свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель.
11 апреля 2019 года ВТО опубликовала окончательный отчет по спору вокруг концерна Boeing, признав, что субсидии США в размере 12 млрд долларов нарушили принцип честной конкуренции с европейским Airbus и нанесли ему значительный ущерб.
Жалобы на законность субсидий, полученных Boeing от США и Airbus - от Евросоюза, были направлены в ВТО в один день - 6 октября 2004 года. В мае 2018 года ВТО признала субсидии ЕС для Airbus ущемлением интересов Boeing, США тогда же пригрозили Евросоюзу штрафными мерами.
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