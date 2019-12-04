"Врач была в отпуске". В Латвии в пансионате женщина умерла от голода

В распоряжение издания попало свидетельство о смерти, выданное 8 июля этого года загсом Талсинского края. Там сказано, что Ольга Р., родившаяся в 1930 году, умерла в возрасте 88 лет. Указанный там диагноз можно трактовать однозначно — это смерть от голода.

Юрист Инета Малаховска, которая ознакомилась с документом, оказывая юридическую помощь, обратилась в полицию, призвав срочно начать уголовный процесс против работников пансионата.

Ольга Р. прожила в пансионате около двух лет. Ей была назначена так называемая щадящая диета, то есть ей давали есть не все — но это, разумеется, не означало, что она должна голодать.

Исполняющая обязанности директора пансионата Илзе Русиня, которая заняла эту должность в августе, считает, что "нельзя однозначно согласиться, что это была смерть от голода". Хотя на момент смерти Ольги Р. она еще не работала там, у нее есть информация, что пенсионерка уже поступила в пансионат очень худой и часто отказывалась от еды.

Директором пансионата до 28 октября этого года была Даце Уплея. На вопрос о том, не нужно ли было обеспечить искусственное кормление для отказывающейся есть пенсионерки, она пояснила, что систему искусственного кормления можно установить только по назначению семейного врача. Врач в это время была в отпуске, поэтому все закончилось вызовом скорой помощи и смертью пациентки.

Министерство благосостояния в ноябре начало проверку пансионата.