ВОЗ проверит наиболее вероятный источник возникновения коронавируса

"На нынешнем этапе я не думаю, что нам стоит что-либо исключать. Но важно начать поиски в Ухане, где произошла большая вспышка", — подчеркнула она. "Нам нужно оставаться открытыми к любым видам гипотез. Об этом нас действительно попросили. Однако начать нужно с Уханя, где мы впервые узнали об этой ситуации", — сказала Купманс.

Как передает ТАСС, профессор пояснила, что нельзя винить какую-либо страну за пандемию. "ВОЗ предупреждала о риске появления новых заболеваний. Не думаю, что какая-либо страна застрахована от этого. Поэтому не думаю, что нужно кого-либо винить. Это все касается того, чтобы понимать и узнать что-то, что повысит глобальную готовность в будущем. По этой причине не думаю, что нам нужно указывать пальцами на кого-либо", — отметила эксперт.

По ее словам, работа новой миссии ВОЗ по своим задачам будет отличаться от двух предыдущих визитов в Китай, которые состоялись в феврале и июле 2020 года. Купманс обратила внимание на то, что ранее специалисты ВОЗ были сфокусированы на проблеме распространения вспышки в Китае. "Нас попросили глубоко рассмотреть вопрос о том, как началась пандемия. Что послужило ее источником? Конечно, уже есть идеи насчет того, откуда произошел вирус. Наиболее вероятно — это места обитания летучих мышей. Однако нам необходимо реконструировать, что конкретно произошло, и узнать это для того, чтобы повысить нашу готовность в будущем", — указала эксперт.

Подготовка миссии

Как сообщил в понедельник на странице ВОЗ в Twitter генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, эксперты по коронавирусу прибудут в Китай в четверг, 14 января. Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР заявил, что зарубежные специалисты "проведут расследование совместно с китайскими учеными".

На брифинге в Женеве 5 января Гебрейесус выразил разочарование в связи с тем, что власти Китая затянули вопрос выдачи разрешения на прибытие международной научной группы экспертов. Как сообщила затем официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, такая задержка объяснялась "спецификой официальных процедур в условиях пандемии".