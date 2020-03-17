ВОЗ: нужно тестировать всех подозрительных и изолировать всех больных

"Нужно тестировать и изолировать. Мы не сможем остановить эту пандемию, если не знаем, кто инфицирован", — сказал он, подчеркнув, что следует "тестировать все подозрительные случаи".

Глава ВОЗ отметил, что в мире наблюдается "быстрая эскалация" таких мер, как закрытие школ, отмена спортивных мероприятий и массовых собраний. "Однако мы не видели достаточно срочного наращивания мер по тестированию, изолированию [заболевших] и выявлению контактов [больных людей со здоровыми], что является ключевым инструментом реагирования на заболевание COVID-19", — сказал гендиректор. Он пояснил, что при всей важности шагов, направленных на уменьшение массовых контактов между людьми, сами по себе такие меры не могут побороть пандемию. "Наш призыв к странам прост: тестируйте, тестируйте и тестируйте", — подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, во всех подтвержденных случаях болезни, даже когда она протекает легко, пациентов следует изолировать.

"Если инфицированных людей держать дома, то могут подвергнуться риску другие члены семьи", — пояснил гендиректор. Он напомнил, что речь идет о "серьезном заболевании", и хотя наибольшему риску подвергаются люди старше 60 лет, есть также случаи с летальным исходом среди молодых людей.

Рост числа инфицированных

Число заразившихся новым коронавирусом и умерших от него за пределами Китая превысило их число в КНР, добавил глава ВОЗ