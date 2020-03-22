22.03.2020, 15:29

ВОЗ назвала сроки появления вакцины от коронавируса

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Доктор Майкл Райан (слева) рассказал о сроках появления вакцины
Доктор Майкл Райан (слева) рассказал о сроках появления вакциныФото: Chen Junxia/XinHua

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что вакцина от коронавируса может появиться не ранее, чем через год. Об этом в эфире воскресной программы BBC "Шоу Эндрю Марра" заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Он уточнил, что США испытывают одну вакцину. Еще несколько вакцин в мире начнут испытывать на следующей неделе.

Райан также добавил, что миру необходимо сосредоточится на мерах в сфере общественного здоровья во избежание повторного распространения коронавируса в будущем, пишет Reuters.

"На самом деле нам нужно сосредоточиться на том, чтобы найти инфицированных и изолировать их, а также найти все их контакты для того, чтобы также изолировать", – отметил Райан.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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