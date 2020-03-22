ВОЗ назвала сроки появления вакцины от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что вакцина от коронавируса может появиться не ранее, чем через год. Об этом в эфире воскресной программы BBC "Шоу Эндрю Марра" заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
Он уточнил, что США испытывают одну вакцину. Еще несколько вакцин в мире начнут испытывать на следующей неделе.
Райан также добавил, что миру необходимо сосредоточится на мерах в сфере общественного здоровья во избежание повторного распространения коронавируса в будущем, пишет Reuters.
"На самом деле нам нужно сосредоточиться на том, чтобы найти инфицированных и изолировать их, а также найти все их контакты для того, чтобы также изолировать", – отметил Райан.
"We have to take the fight to the virus"
Dr Michael Ryan, Executive Director at the World Health Organisation, on how #Covid_19 can be tackled#Marr https://t.co/xXPXIbsp6B pic.twitter.com/Uq9NcGoNLM— BBC Politics (@BBCPolitics) March 22, 2020
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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