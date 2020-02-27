ВОЗ допустила возможность пандемии китайского коронавируса

"Этот вирус имеет потенциал стать пандемией … но мы готовы помогать всем странам в укреплении их национальных систем здравоохранения", - сказал он.

Напомним, что власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2918, скончались 44 человека.

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