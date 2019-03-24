Война в Югославии: 20 лет с начала операции НАТО и бомбежек Белграда

Ровно 20 лет назад, 24 марта 1999 года, НАТО начало военную операцию "Союзная сила" против Союзной Республики Югославия. В течение 78 дней авиация Североатлантического альянса ежедневно бомбила сербские города, мотивируя это якобы необходимостью защитить албанское население Косово от этнических чисток со стороны сербов, напоминает РБК.
Североатлантический альянс начал военные действия против Сербии, обвиняя ее в организации массовых убийств и этнических чисток на территории Косово. В Белграде утверждали, что эти обвинения не имеют оснований.
Военная операция НАТО была первой в истории блока, проведенной против независимого государства, причем у альянса не было санкции Совета Безопасности ООН.
В результате операции в ходе бомбардировок, которые продолжались 78 суток, погибли более 700 граждан Югославии, в основном — мирные жители. По данным, международной правозащитной организации Human Rights Watch погибли минимум 500 человек. По данным югославских властей, во время бомбардировок было убито около 2000 мирных жителей и около тысячи полицейских и военнослужащих.
По данным сербских источников, за 11 недель военной операции НАТО по территории Сербии было нанесено 2300 ударов по 995 военным и гражданским объектам. Инфраструктура европейской страны была разрушена, заводы, нефтехранилища, мосты и аэропорты еще несколько лет лежали в руинах. Общий ущерб экономике в Белграде оценили примерно в $29 млрд.
После того как президент Югославии Слободан Милошевич согласился вывести свои войска из Косово, операция была закончена. 900 000 албанцев вернулись в свои дома, и история с этническими чистками резко развернулась на 180 градусов. 200 000 сербов стали срочно покидать Косово, чтобы избежать мести албанцев.
Главным политическим итогом войны стал окончательный распад Югославии и возникновение на карте Европы еще одного частично признанного государства, потенциально являющегося зоной конфликта, — Косово.
РБК отобрал наиболее важных событий той войны.
24 марта 1999 года
НАТО начало военные действия на территории Югославии. Вечером этого дня были нанесены первые ракетные удары. Решение о начале операции принял бывший в то время генсекретарем НАТО Хавьер Солана. Именно он отдал приказ командующему силами НАТО в Европе генералу Уэсли Кларку из США.
Ударам подвергся ряд городов, в том числе Белград, Приштина, Ужице, Нови-Сад, Крагуевац, Панчево и Подгорица. В числе попавших под обстрел объектов были крупные промышленные объекты, военный аэродром, а также радарные установки на черногорском побережье Адриатического моря. В этот же день в крупных городах Сербии и Черногории было объявлено военное положение.
24 марта тогдашний премьер России Евгений Примаков направлялся с визитом в США. Однако после первых сообщений о начавшейся военной операции он развернул самолет над Атлантикой и экстренно вернулся в Россию.
26 марта
В этот день состоялось памятное заседание Совета Безопасности ООН. Российская сторона в лице Сергея Лаврова предложила проект резолюции по ситуации в Югославии. В документе прописывались такие обязанности республики, как вывод федеральных сил обороны и полиции из Косово и Метохии. Однако вечером 12 членов СБ отвергли документ.
28 марта
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Президент США Билл Клинтон после совещания с руководителями Великобритании, Германии, Франции и Италии подтверждает разрешение усилить военные удары по Югославии. НАТО нанесло авиаудары по военно-стратегическим объектам в пригородах Белграда, также атакам подверглись объекты в городе Чачак на юге Сербии.
31 марта
Авиаатаки и обстрелы крылатыми ракетами продолжились. Билл Клинтон отверг предположение главы Югославии Слободана Милошевича, что прекращение бомбардировок республики позволит решить все вопросы политическим путем. Югославия разорвала дипломатические отношения с Америкой.
В США и России проходят акции протеста. Несколько десятков американцев вышли перед Белым домом в Вашингтоне на митинг против операции НАТО. В Москве более сотни россиян прошлись маршем по улицам и устроили митинг возле посольства США на Новинском бульваре, распевая песни о "славянских братьях" в Сербии, требуя прекратить агрессию и начать поставки в Югославию систем С-300. Русская православная церковь призвала прекратить бомбардировки перед Великой пятницей и Пасхой.
3-5 апреля
Авиаудары НАТО по ряду сербских городов сопровождались многочисленными жертвами. 3 апреля в Белграде было разрушено здание МИД Сербии и Югославии. Два дня спустя произошла бомбардировка Алексинаца, во время которой не менее пяти человек погибли, 30 человек были ранены. Атаке подверглись аэропорт в Белграде и аэродром Слатина в Приштине. Был задет и монастырь Раковица. В населенном пункте Лучани был нанесен удар по химическому заводу.
Силы ПВО Сербии добились лишь единичных успехов в противодействии атаке с воздуха. Одной из немногочисленных их побед стало уничтожение в небе над Сербией самолета-невидимки F-117. Его сбила ракета, выпущенная системой ПВО советского производства.
7 апреля
Попытка прекращения войны не увенчалась успехом. Силы Приштинского корпуса и силы МВД Сербии в одностороннем порядке прекратили действия против албанских отрядов, однако нападения со стороны албанцев продолжились. НАТО нанесло удары по индустриальным и жилым объектам в ряде городов.
12, 14 апреля
12 апреля парламент Союзной Республики Югославии проголосовал за присоединение республики к союзу России и Беларуси. Российский парламент на экстренном заседании полностью поддержал сербских коллег. Но президент России Борис Ельцин процесс заблокировал.
14 числа он назначил специальным представителем по Югославии Виктора Черномырдина, многими это было расценено как разворот внешней политики России в сторону диалога со странами Запада и отказа от поддержки Югославии.
В Югославию по приглашению Милошевича на несколько часов прибыла делегация из Белоруссии во главе с президентом Александром Лукашенко.
НАТО нанесло удар по колоннам албанских беженцев в Косово. В результате 75 человек погибли, 100 были ранены. Изначально в НАТО пытались опровергнуть нападение на мирную колонну. Однако во второй половине 15 апреля представители альянса признали ошибку летчиков.
22-23 апреля
В число потерь Белграда добавляются правительственные здания и телецентр. НАТО нанесло удар по личной резиденции Милошевича и штаб-квартире Социалистической партии Сербии. Пострадавших не было.
23 апреля была осуществлена бомбардировка здания Радио и Телевидения Сербии (РТС). Причиной этого послужило участие в "белградской пропагандистской кампании". В 2005 году глава Сербии и Черногории Светозар Марович подписал указ о посмертном награждении орденом Труда 16 погибших при авиаударе работников РТС.
23 апреля 1999 года на саммите НАТО в Вашингтоне лидеры альянса решили интенсифицировать воздушную кампанию.
30 апреля
НАТО нанесло удар по зданию Генерального штаба армии и Министерства обороны Югославии. Число пострадавших достигло 40 человек. Погибли трое человек.
4 мая
Союзник НАТО Болгария предоставила свое воздушное пространство альянсу для ударов по Югославии.
7 мая
В этот день в Белграде было уничтожено посольство Китая в Белграде. По заверениям НАТО, целью бомбардировки было находившееся неподалеку здание Федерального управления по снабжению, занимавшееся экспортом и импортом оружия. В результате "ошибки", погибли журналист агентства "Синьхуа" Шао Юньхуань, журналист газеты "Жэньминь жибао" Сюй Синху и его жена.
США выплатили Китаю $4,5 млн на компенсации родственникам погибших и еще $28 млн в качестве компенсации за инцидент.
В этот же день произошла бомбардировка Ниша, считающаяся самым серьезным моментом, связанным с использованием кассетных бомб во время войны. В результате погибли 15 человек, 18 жителей были ранены.
14 мая
Одна из наиболее трагичных бомбардировок. Удар был нанесен по албанской деревне Кориша. Число погибших по разным данным составило от 48 до 87, пострадавших — от 60 до 160.
1 июня
По городу Новый Пазар было выпущено 20 ракет. Во время бомбардировок Панчево погиб генерал-полковник Любиша Величкович, во время службы награжденный Золотым пилотским знаком и званием инструктора полетов. В результате попадания одной из ракет в жилой дом погибли 13 человек. Белград и большая часть Воeводины остались без электричества.
3 июня
В этот день был сделан шаг к миру. В Белграде продолжились переговоры спецпредставителя президента России Виктора Черномырдина и президента Финляндии Мартти Ахтисаари с Милошевичем. В итоге президент Югославии согласился с планом мирного урегулирования конфликта.
10 июня
Принята резолюция Совета Безопасности ООН. Из Косово были выведены военные силы Югославии, на территории края создано международное гражданское присутствие по безопасности. Бомбардировки прекратились.
Нельзя сказать, что война на этом прекратилась. Из последующих событий стоит назвать ввод российских десантников на территорию Югославии в ночь на 12 июня. Марш-броском из Боснии и Герцеговины они заняли аэродром Слатина близ Приштины, опередив НАТО.
В ходе сложных многодневных переговоров между Россией и НАТО стороны договорились разместить российский военный миротворческий контингент в Косово в пределах районов, которые подконтрольны Германии, Франции и США. Аэропорт Слатина находился под контролем российского контингента, но должен был использоваться также силами НАТО.