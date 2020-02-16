16.02.2020, 12:34

Военная база коалиции США в Ираке подверглась ракетным ударам

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Военная база коалиции США в Ираке подверглась ракетным ударам
pixabay.com

В Ираке подверглась ракетной атаке одна из военных баз возглавляемой США коалиции, борющейся против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

"Малые ракеты ударили по базе в Ираке в международной зоне, где размещены войска операции "Непоколебимая решимость", - написал в Twitter представитель коалиции полковник Майлс Каггинс. По его словам, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 16 февраля, в 3.24 по местному времени, жертв не было.

Ранее сообщалось, что в ту же ночь несколько ракет взорвались в районе посольства США в Багдаде. Американские военные базы оказывались под ударом в Ираке в январе нынешнего года - после убийства Соединенными Штатами генерала Корпуса стражей исламской революции

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