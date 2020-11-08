Во Франции задержали подозреваемого в покушении на православного священника. Им оказался ревнивый муж

По данным газеты, арестованный признался в совершении нападения, объяснив его местью за супружескую измену. Как говорится в заявлении прокурора Лиона Николя Жаке, у жены подозреваемого была связь со священником. При этом мужчина утверждает, что не собирался убивать Какавелакиса.

Во время обыска в доме у подозреваемого обнаружили оружие, но не то, из которого он стрелял в священника. От того оружия арестованный, по его словам, избавился на набережной реки Соны. Отмечается, что он уже попадал в поле зрения полиции за вождение без прав и незаконное хранение оружия. Судебная полиция продолжает устанавливать мотив и точную хронологию нападения на священника.

31 октября Какавелакис получил огнестрельные ранения из обреза, уходя из церкви, и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. 4 ноября стало известно, что пострадавший вышел из комы после операции. При этом его состояние остается тяжелым. По словам священника прихода Сен-Жорж в Гренобле, Какавелакис "сильно страдает психологически" и должен быть снова прооперирован в ближайшее время, пишет Le Figaro.

Стрельба в Лионе произошла через два дня после теракта в Ницце, где вооруженный ножом исламист Браим Ауиссауи убил трех человек в базилике Нотр-Дам. Однако нападение на греческого священника не было передано в антитеррористическое подразделение, так как почти сразу появилась информация о том, что у стрелявшего был личный мотив. По словам источника Le Parisien, близкого к следствию, у священника была насыщенная личная жизнь.

Месяц назад Какавелакис подал прошение об отставке и пребывал в поисках новой заграничной миссии. Все это время он не совершал богослужений. Изначально по подозрению в нападении был задержан бывший монах, у которого был давний конфликт с греческим священником. Он обвинял Какавелакиса в растратах и авторитарном поведении. Тот подал в суд за клевету и выиграл. Монаха в итоге отпустили, так как у него было алиби на момент нападения на Какавелакиса. Кроме того, он не мог находиться под стражей по состоянию здоровья.