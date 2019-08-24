24.08.2019, 21:29

Во Франции стартовал саммит G7. Лидеры стран обсудят и возвращение России в "Большую семерку"

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Prantsusmaa president Emmanuel MAcron
Prantsusmaa president Emmanuel MAcronFoto: Yves Herman, REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон дал старт саммиту G7 во французском Биаррице, поприветствовав лидеров стран "Большой семерки", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СМИ.

В 20:30 по местному времени (21:30 эст) лидеры приступят к неформальному ужину, который пройдет в маяке Биаррица. Гости попробуют блюда традиционной кухни французской Страны басков. Например, на десерт им подадут "баскский торт", который готовят из бисквитного теста с миндалем или ромом и ванилью.

Первым на ужин прибыл председатель Европейского совета Дональд Туск. За ними стали появляться и другие гости. Все они фотографировались с Макроном и его супругой Брижит, которая появилась на ужине в платье молочного цвета.

Главы государств и правительств обсудят на встрече вопросы, связанные с мировой экономикой, торговлей, международной безопасностью, налогообложением цифровых гигантов, а также ситуацию с гендерным равенством.

На полях саммита состоятся и двусторонние переговоры лидеров стран.

Среди международных тем, которые, как ожидаются, в центре обсуждения будут ситуация в Иране, протесты в Гонконге, сирийский конфликт, а также напряженность между Индией и Пакистаном по поводу Кашмира.

Кроме того, в преддверии саммита активно поднимался вопрос о возможном приглашении России для участия в следующей встрече в 2020 году, уже в формате "группы восьми". Из этого формата Россию исключили в 2014 году в ответ на присоединение Крыма к РФ. По некоторым данным, тему возможности возвращения к формату "группы восьми" лидеры G7 затронут в ходе переговоров в Биаррице.

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