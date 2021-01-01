Во Франции пострадали жандармы, попытавшиеся разогнать вечеринку с участием 2000 человек

Вечеринка происходила в ангаре. Когда на место прибыли стражи порядка, участники мероприятия начали закидывать их камнями. В результате трое жандармов получили легкие травмы, также был сожжен их автомобиль.

Правоохранителям пришлось отступить и запросить подкрепление, контролируя подступы к ангару, чтобы к веселящимся не примкнули другие люди.

Также телеканал отмечает, что мероприятия с участием более сотни человек были выявлены в департаментах Мозель и Сена и Марна.

Во Франции в новогоднюю ночь был введен комендантский час из-за пандемии коронавируса. С 20.00 до 6.00 французы должны оставаться дома, не собираться большими компаниями и не слушать громко музыку по ночам.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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