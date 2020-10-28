Во Франции объявлено о введении общенационального карантина

Президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил, что все регионы страны находятся в зоне повышенного риска из-за пандемии коронавируса и объявил о введении общенационального карантина с 30 октября.
По его словам, вторая волна заболевания будет мощнее первой, так как уже сейчас коронавирус распространяется с небывалой скоростью. В связи с этим французский лидер назвал целесообразным ужесточение противоэпидемиологических мер.
”Карантинный режим продлится месяц до 1 декабря”, — сказал Макрон, выступление которого транслировал 28 октября телеканал France24.
По последним данным, за сутки во Франции зарегистрировали 523 летальных исхода от коронавируса, что стало самым высоким показателем с апреля. Общее число погибших в стране достигло 35 541 человек, это самая высокая смертность от коронавируса в Европе после Великобритании и Италии, пишут "Известия".
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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