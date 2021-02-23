Внучатого племянника Елизаветы II приговорили к тюремному заключению

Он признал себя виновным в нападении на девушку, гостившую в его родовом замке Глэмис в Шотландии.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в феврале 2020 года 34-летний граф вломился в комнату спавшей гостьи и попытался сорвать с нее одежду. Девушка стала сопротивляться, ей удалось вытолкать графа за дверь и попросить о помощи.

По словам шерифа Алистера Кармайкла, девушке до сих пор снятся кошмары.

В расследовании принимали участие полиция Шотландии и Скотленд-Ярд.

Саймон Боуз-Лайон принес девушке извинения, родным и коллегам, объяснив свои действия сильным алкогольным опьянением. ”Я не думал, что способен совершить нечто подобное, однако мне пришлось посмотреть в глаза реальности и взять на себя ответственность за произошедшее, — заявил граф.

Граф Саймон Боуз-Лайон является родственником матери Елизаветы II. Она была дочерью графа Клода Боуз-Лайона. В 2016 году после смерти отца Саймон Боуз-Лайон получил по наследству титул 19-го графа Стратморского и членство в Палате лордов британского парламента.