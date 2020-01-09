"Вмешательство несоразмерно". Двое судей КС не согласны с решением о переводе частных школ на латышский язык

"Не отрицая существования угрозы для государственного языка и необходимости укреплять знания и использование языка в повседневности, считаю, что эту цель можно также успешно достигнуть иными средствами, которые затрагивают свободу частных образовательных учреждений не столь несоразмерно", — указал в своем мнении Нейманис.

Он отметил, что у государства есть право вводить стандарты образования, лицензировать образовательные программы, проводить аккредитацию образовательных учреждений и таким образом контролировать соответствие частного образования государственному. Тем не менее государство не должно вмешиваться в работу частных школ настолько, чтобы указывать, как и в какой форме ученики должны осваивать необходимые знания. Например, государство может обязать школы преподавать латышский язык на соответствующих уроках, но язык преподавания остальных предметов должен оставаться в ведении самих школ.

В свою очередь, Кучс в своем мнении подчеркнул, что запрет частным школам преподавать на других языках ограничивает право национальных меньшинств получать образование на родном языке и не соответствует Конституции. По его мнению, закон не был разработан "в согласии с принципами хорошего законодательства".

Судья указал, что Служба контроля качества образования не проводила всеобъемлющий анализ о влиянии перехода на латышский язык образования на качество образования. А также Кучс несогласен с тем, что нет альтернативных средств, при помощи которых можно было бы достичь цели реформы в таком же качестве.