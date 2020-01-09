09.01.2020, 21:14

"Вмешательство несоразмерно". Двое судей КС не согласны с решением о переводе частных школ на латышский язык


Rus.DELFI.lv
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Ärid Lätis
Ärid LätisFoto: Taavi Sepp

Судьи Конституционного суда Янис Нейманис и Артурс Кучс опубликовали свои особые мнения по поводу решения ограничить выбор языка обучения в частных учебных заведениях. Нейманис считает, что устанавливая обучение только на латышском языке в частных школах, государство несоразмерно вмешивается в их работу. В свою очередь, Кучс указал, что процесс разработки языковой реформы не соответствует принципам хорошего законодательства.

"Не отрицая существования угрозы для государственного языка и необходимости укреплять знания и использование языка в повседневности, считаю, что эту цель можно также успешно достигнуть иными средствами, которые затрагивают свободу частных образовательных учреждений не столь несоразмерно", — указал в своем мнении Нейманис.

Он отметил, что у государства есть право вводить стандарты образования, лицензировать образовательные программы, проводить аккредитацию образовательных учреждений и таким образом контролировать соответствие частного образования государственному. Тем не менее государство не должно вмешиваться в работу частных школ настолько, чтобы указывать, как и в какой форме ученики должны осваивать необходимые знания. Например, государство может обязать школы преподавать латышский язык на соответствующих уроках, но язык преподавания остальных предметов должен оставаться в ведении самих школ.

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В свою очередь, Кучс в своем мнении подчеркнул, что запрет частным школам преподавать на других языках ограничивает право национальных меньшинств получать образование на родном языке и не соответствует Конституции. По его мнению, закон не был разработан "в согласии с принципами хорошего законодательства".

Судья указал, что Служба контроля качества образования не проводила всеобъемлющий анализ о влиянии перехода на латышский язык образования на качество образования. А также Кучс несогласен с тем, что нет альтернативных средств, при помощи которых можно было бы достичь цели реформы в таком же качестве.

Как уже сообщалось, 14 ноября 2019 года Конституционный суд Латвии опубликовал решение о законности перевода на госязык образования в частных школах нацменьшинств: все языковые поправки для частных школ соответствуют Конституции Латвии. Объявив все поправки законными, суд указал, что хоть и в ограниченном объеме, но возможности преподавания на языках меньшинств сохраняются.

Податель иска в КС Тенгиз Джибути заявил порталу Delfi, что такое решение Конституционного суда его не устраивает — он собирается искать справедливости на более высоком уровне и подать жалобу против Латвии в ЕСПЧ.

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