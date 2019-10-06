Власти Нидерландов не хотят, чтобы страну называли "Голландия"

Как сообщили в пятницу, 4 октября, британские газеты The Guardian и The Telegraph, власти Нидерландов разрабатывают в этой связи масштабную ребрендинговую кампанию, направленную на создание образа "открытой и инновационной страны", а также стимулирование экспорта и туризма.

Соответствующая концепция будет представлена уже в конце 2019 года при поддержке правительства, туристической индустрии и частного бизнеса. "Было заключено соглашение о предпочтительном употреблении официального названия страны - Нидерланды, - цитирует The Telegraph пресс-секретаря нидерландского МИДа.

Именно это название, а не Голландия, должно будет употребляться в отношении страны на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме и на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Кроме того, национальная футбольная команда на официальных встречах будет называться исключительно сборной Нидерландов.