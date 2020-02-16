Власти Китая сообщили о прогрессе в борьбе с коронавирусом

Ми Фэн отметил, что увеличение объема медицинской помощи и профилактических мер в провинции Хубэй, где произошла вспышка вируса, способствует минимизации случаев, когда заболевание у пациентов достигает серьезной стадии.

Так, по словам представителя, доля тяжелобольных коронавирусом в стране за несколько недель сократилась с 16% до 7,2% от общего числа зараженных.

Кроме того, власти отмечают снижение роста числа новых случаев заражения в провинции.

В то же время общее число зараженных в Китае составляет 68 500 человек, от последствий заражения погибло 1665 человек. За последние сутки выявлено 2009 новых случаев заражения, из них 1843 - в провинции Хубэй.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, число зараженных в КНР составило 68 500 человек. За пределами страны подтвердили 526 случаев заболевания. Всего погибли 1669 человек.

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